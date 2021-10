Roposo lance le commerce du divertissement en direct dirigé par les créateurs

Roposo vise à offrir de multiples opportunités de monétisation à ses créateurs

La plate-forme vidéo courte Roposo a annoncé le lancement d’une destination numérique pour le « commerce de divertissement en direct dirigé par des créateurs », marquant son incursion dans le commerce en direct. Avec cette nouvelle offre, les utilisateurs de Roposo pourront désormais découvrir les produits recommandés par les créateurs sur les flux en direct et visiter les magasins pop dirigés par les créateurs. De plus, Roposo activera plusieurs fonctionnalités d’interactions sociales des deux côtés de l’écran dans ses flux en direct pour offrir aux utilisateurs, aux créateurs et aux artistes une authenticité et une connectivité dans le monde réel.

« Notre intention est de créer la plus grande plate-forme d’achats en direct dirigés par des créateurs en Inde et de l’amener en Asie du Sud-Est et aux États-Unis au cours des prochains trimestres. Il existe une demande mondiale croissante pour des expériences d’achat immersives qui reproduisent étroitement le monde hors ligne, en ligne. Comme nous l’avons vu sur d’autres marchés, le commerce de streaming en direct, mené par des créateurs talentueux, devient un moyen efficace de répondre à cette demande », a déclaré Piyush Shah, co-fondateur d’InMobi Group et président et directeur général de Glance.

Roposo vise à offrir de multiples opportunités de monétisation à ses créateurs. Alors que les créateurs peuvent également gérer leurs propres magasins pop multimarques sur Roposo, ils ont également la possibilité de passer en direct sur l’écran de verrouillage Glance. Par conséquent, ces créateurs peuvent potentiellement avoir accès à la base d’utilisateurs de Glance de plus de 150 millions en Inde, a déclaré Roposo dans un communiqué. De plus, les créateurs auront la possibilité de monétiser leur expertise en organisant des masterclasses payantes, et à travers des spectacles en direct payants à l’avenir.

« Bien que nous ayons plusieurs grandes célébrités, le vrai héros de Roposo sera les créateurs ; que ce soit la jeune créatrice de mode de Mangalore qui souhaite diffuser en direct sa collection sur Roposo et vendre dans tout le pays sur son propre magasin pop, ou le rappeur indépendant du Pendjab qui veut toucher des millions de personnes grâce à un concert payant. Nous avons l’intention d’être la plate-forme de choix pour les créateurs entreprenants, qui ne sont pas seulement de grands artistes, mais sont également des experts dans leur domaine, ont des liens authentiques avec leur public et sont habiles à influencer les décisions d’achat », Mansi Jain, vice-président et directeur général , Roposo, a déclaré.

