Roquette chinoise: la NASA s’attaque à Pékin «irresponsable» alors que des débris spatiaux s’écrasent sur le globe | Monde | Nouvelles

Le sénateur Bill Nelson, administrateur de la NASA, a publié une déclaration samedi.

Il a déclaré: «Les nations spatiales doivent minimiser les risques pour les personnes et les biens sur Terre de rentrer des objets spatiaux et maximiser la transparence concernant ces opérations.

«Il est clair que la Chine ne respecte pas les normes responsables concernant ses débris spatiaux.

“Il est essentiel que la Chine et toutes les nations spatiales et entités commerciales agissent de manière responsable et transparente dans l’espace pour garantir la sûreté, la stabilité, la sécurité et la durabilité à long terme des activités spatiales.”