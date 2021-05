Roquette chinoise: pays dans la zone à risque alors que la taille des débris d’un bâtiment de 10 étages s’écrase sur la Terre | Monde | Nouvelles

L’Espagne, Israël, l’Arabie saoudite, l’Australie et la Nouvelle-Zélande se trouvent dans la zone de danger – bien que sa destination la plus probable reste l’océan.Le Long March 5B a décollé jeudi dernier dans le cadre de la mission de la Chine de construire sa première station spatiale permanente.

À 30 mètres, il mesure environ la longueur d’un terrain de basket, et est l’un des plus gros lanceurs à effectuer une rentrée incontrôlée sur Terre.

Le corps de la fusée, voyageant à grande vitesse, tourne autour du globe environ toutes les 90 minutes pendant son voyage de retour.

Il devrait atterrir dans les trois prochaines heures – avec un temps de collision estimé entre 2h et 3h GMT.

Will Ripley, de CNN, note que c’est «la taille d’un immeuble de 10 étages» et «un cinquième aussi lourd que la Statue de la Liberté».

Il a déclaré que la dernière estimation de l’heure d’atterrissage était de 22 h 04, heure de l’Est, «plus ou moins 60 minutes».

L’estimation – 22 h 04 HNE – est 2 h 04 GMT.

M. Ripley note: «Vous avez donc une fenêtre de deux heures.

«Pendant ces deux heures, cette fusée tournera autour de la Terre plus d’une fois – 1,3 fois.

Pékin prévoit encore 10 lancements pour envoyer deux autres modules, quatre envois de marchandises et quatre missions avec des équipages.

Le module principal de Tianhe aura initialement à peu près la taille de la station spatiale Skylab de 76 tonnes de la NASA des années 1970.

La station est conçue pour durer plus de 10 ans et sera nettement plus petite que la Station spatiale internationale (ISS).