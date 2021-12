Rory Burns a un moment Steve Harmison avec la première balle de la série Ashes alors que l’Angleterre a un début de cauchemar contre l’Australie et collecte des records indésirables

L’Angleterre a connu un départ cauchemardesque pour les Ashes alors qu’ils se sont effondrés à 147 all out à The Gabba.

Le ton a été donné dès le départ alors que Rory Burns a été renversé par l’armateur gauche australien Mitchell Starc avec le premier ballon de la série.

Burns s’est fait péter les jambes lors de la première balle des Ashes

Starc a donné un départ parfait aux Australiens à The Gabba

Cela peut entrer dans le folklore de Ashes – tout comme le célèbre large de Steve Harmison lors du premier bal de la série 2006 qui s’est soldé par une défaite humiliante.

Avec un ciel gris au-dessus et des teintes vertes sous les pieds, le capitaine Joe Root a résisté à la tentation de jouer en premier, une décision qu’il regrettera pendant un certain temps après que l’attaque implacable de l’Australie ait anéanti les touristes en deux sessions.

Root regrette peut-être sa décision de frapper en premier

Dawid Malan et Root ont suivi dans les quatre premiers overs, le skipper en forme pour un canard sapant le moral, et lorsque le retour de Ben Stokes a été choisi par le skipper Pat Cummins, le tableau de bord indiquait 29 pour quatre.

Haseeb Hameed (25 ans), Ollie Pope (35 ans) et Jos Buttler (39 ans) ont tous menacé de stabiliser le navire, mais l’attaque australienne a continué à produire les marchandises pour maintenir un flux constant de départs.

Cummins a pris cinq guichets pour démanteler l’Angleterre

Cummins a traité impitoyablement la queue, concluant les choses juste avant le thé pour quitter l’Angleterre bien en deçà d’un score compétitif.

Il s’agissait du score le plus bas de l’Angleterre au bâton dans un test des cendres depuis 1958, Burns a également été le premier frappeur anglais à sortir la première balle d’un test de Brisbane depuis 1936.