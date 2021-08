Rory Gallagher élu meilleur artiste musical d’Irlande

Guitariste de blues rock légendaire Rory Gallagher a récemment été élu meilleur artiste musical d’Irlande par les auditeurs de la station de radio nationale indépendante de Dublin Nouvelles. Rory en tête de liste, battant U2, MINCE LIZZY, Van Morrison et Christy Moore.

Gallagher est toujours considéré comme ayant joué l’un des plus grands ensembles de l’historique Fête de la lecture lors de son lancement il y a 50 ans, à l’été 1971.

Le jeudi 26 août, The Museum Of Reading lancera une grande exposition intitulée « Le festival de lecture de 1971 : pour la première fois ». L’exposition tire son titre de Roryla chanson de 1971 “Pour la dernière fois”.

Grâce au généreux soutien de la Rory Gallagher succession, divers objets de RoryLes archives de seront présentées pour la première fois dans un musée public britannique, y compris RoryLa Fender Telecaster de 1966, son amplificateur Vox AC30 et d’autres éléments que Rory a joués au festival il y a 50 ans.

Organisé par un photographe de rock Jill Furmanovsky, l’exposition raconte l’histoire du premier Fête de la lecture à travers des photographies rares et inédites, des affiches, des éphémères et des souvenirs rock, célébrant les 50 ans de la Fête de la lecture.

Le Fête de la lecture L’exposition concorde avec la sortie très attendue le 3 septembre du coffret du 50e anniversaire de Gallagherle premier album solo éponyme de 1971 “Rory Gallagher”. Contenant cinq disques, le coffret de luxe comprend un tout nouveau mix de l’album original, 30 extraits inédits et prises alternatives, un concert de six chansons de la BBC Radio John Peel Sunday de 1971, ainsi que quatre morceaux de session de la BBC Radio Sounds of the Seventies de 1971. , tous maîtrisés à Studios d’Abbey Road. Un DVD inédit de 50 minutes de Roryle tout premier concert solo de , filmé à Paris, pour le “Pop 2” Émission de télévision.

