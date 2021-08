Rory Gibson jouera Noah Newman ⋆ 10z viral

Comme cela arrive souvent dans les feuilletons de jour, The Young and the Restless a refondu un personnage, et celui-ci revient à l’écran après presque un an.

Rory Gibson a rejoint le casting du feuilleton CBS en tant que Noah Newman, le fils des personnages hérités Nick (Joshua Morrow) et Sharon Newman (Sharon Case), maintenant divorcés. Son premier épisode sera diffusé plus tard cet automne.

Noah a été vu pour la dernière fois en septembre 2020, joué par Robert Adamson. Le personnage, qui a fait ses débuts dans le feuilleton en 1997, a également été joué par Hunter Allan (2005-2008), Kevin Schmidt (2008-2010, 2011-2012) et Luke Kleintank (2010-2011), entre autres, au cours de la années. Case n’est pas la première personne à jouer Sharon ; avant elle, Monica Potter et Heidi Mark ont ​​joué le personnage. Et Noah n’est pas le seul enfant de Nick et Sharon à être refondu, Reylynn Caster prenant le relais de leur fille Faith pour Alyvia Alyn Lind.

Les crédits de Gibson incluent les téléfilms A Night to Regret et Twisted Twin, le court métrage Grace et le film Severed Road.

Les refontes précédentes sur Les jeunes et les agités incluent Justin Gaston remplaçant Donny Boaz en tant que Chance, Peter Bergman intervenant en tant que Jack après Terry Lester et Sean Dominic en tant que Nate (après Walter Fauntleroy et Brooks Darnell).

Les jeunes et les agités, les jours de semaine, CBS