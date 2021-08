Rory MacDonald avoue qu’il “adorerait” se battre en boxe

Rory MacDonald « adorerait » participer à la boxe. L’ancien champion Bellator a un œil sur les nombreux combattants de MMA qui migrent actuellement vers la boxe pour de gros chèques de paie.

Le 29 août, Tyron Woodley affrontera Jake Paul. The Chosen One collectera le plus d’argent de son histoire lors de ses débuts en boxe professionnelle. MacDonald dans une récente interview qui a hâte de voir son vieil ennemi affronter Paul.

“Je pense que c’est en fait un assez bon combat, pour être honnête”, a déclaré MacDonald. “Beaucoup de gens rejettent simplement Jake parce qu’il est un gars de YouTube et qu’il n’a pas beaucoup d’expérience en combat, mais D’après ce que j’ai vu, le mec sait boxer et il aime se battre, j’ai du respect pour lui. Il y va et il se bat fort et ce n’est pas comme s’il était là et il ne sait pas ce qu’il fait », a ajouté MacDonald. «Il peut vraiment frapper et il peut frapper fort à première vue. Donc Tyron ne peut pas le prendre à la légère et doit être dans son A-game, c’est sûr »

Pour être honnête, du point de vue de la boxe. Je pense que Jake pourrait lui faire passer un très mauvais moment », a conclu MacDonald. « J’aime Tyron et nous nous sommes déjà croisés, mais ce n’est pas du MMA. C’est seulement avec ses mains, donc il va devoir être à son meilleur.

MacDonald « adorerait » participer un jour à la boxe et il est ravi de voir autant de combattants de MMA facturer beaucoup d’argent pour participer à ces matchs croisés.

«Oui, bien sûr, j’aimerais, mais encore une fois, il faudrait que ce soit pour la bonne situation. Vous savez, un accord équitable », a déclaré MacDonald. «Je ne le ferais pas pour quelques centimes. J’aimerais gagner de l’argent et c’est incroyable de voir des gars gagner de l’argent aussi. Je suis très heureux de voir que beaucoup de ces combattants de MMA sont capables d’entrer dans un sport de combat différent et de gagner leur juste part. »

