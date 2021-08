Rory MacDonald évoque un possible retour à l’UFC : “Il faudrait que ce soit un accord équitable”

Rory MacDonald est ouvert à l’idée de courir à nouveau à l’intérieur de l’Octogone.

‘The Red King’ a rejoint l’UFC en 2010 en tant que perspective invaincue, le combattant qui a actuellement 32 ans. a quitté l’entreprise en 2016 après avoir remporté plusieurs victoires profil élevé sur des combattants comme Nate Diaz, BJ Penn, Jake Ellenberger, Demian Maia et Tyron Woodley.

Depuis qu’il a quitté l’UFC, MacDonald est devenu champion avec Bellator et participe maintenant à la Professional Fighters League. Le poids welter canadien devrait affronter Ray Cooper III lors de la demi-finale de la saison PFL 2021 le 13 août.

Avant ce combat, MacDonald a parlé à LowKickMMA du combat qu’il attendait depuis le moment où il a rejoint la liste du PFL.

«Je savais que nous finirions par nous croiserdit MacDonald. « Je sentais que c’était inévitable, vous savez, c’est un gars très excitant que le PFL aime vraiment promouvoir et il a très bien réussi. Et évidemment, ils me font beaucoup de promotion. Je pense donc que c’était un cours accéléré qui attendait d’avoir lieu.

Malgré l’amour du PFL, MacDonald a refusé d’exclure un éventuel retour à l’UFC et a expliqué exactement ce que cela signifierait pour lui de rejoindre la principale promotion MMA.

«Ce serait intéressant d’y retourner. Ça serait génial”. dit MacDonald. Tous les yeux et toutes les attentions sont là et c’est la grande scène. Si j’y retournais, il faudrait que ce soit pour un accord équitable. Je me bats pour l’UFC depuis longtemps et je comprends comment cela fonctionne, mais à ce stade de ma carrière, je me bats aussi pour l’avenir de ma famille. C’est quelque chose de très important pour moi.

