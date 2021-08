Rory MacDonald se prononce sur les mauvaises décisions des juges et propose une solution

Rory MacDonald a une idée sur la façon d’améliorer l’arbitrage en MMA.

Le week-end dernier, nous avons vu plusieurs mauvaises décisions à l’UFC Vegas 32. Francis Ngannou s’est depuis prononcé contre le mauvais arbitrage des combats de MMA, qui laisse la plupart du temps les combattants sans chance dans leurs poches.

Avertissement

MacDonald a été blessé par une mauvaise décision lors de son dernier combat. Le Red King a affronté Gleison Tibau au PFL 5 le 17 juin. L’ancien champion du Bellator semblait avoir remporté une victoire décisive après trois tours devant les juges, les juges ont étonnamment attribué à Tibau une victoire par décision partagée.

Lors de la conférence de presse d’après-match du PFL 5, MacDonald a demandé une enquête sur le résultat qu’il a qualifié de “vol manifeste”. Dans une récente interview avec LowKickMMA, MacDonald a révélé qu’il n’était pas en mesure de réparer l’erreur commise dans le PFL 5, a-t-il déclaré.

«On avait regardé ce qu’on pouvait faire (pour annuler le résultat), mais vraiment on a les mains liées. Il n’y a rien que nous puissions faire”.

MacDonald veut que plus d’anciens combattants jugent et il veut également que les juges soient tenus responsables de leur mauvais travail.. Le joueur de 32 ans a même suggéré un système pour éliminer les mauvais officiels.

“Cela aiderait (avoir d’anciens combattants comme juges) et aussi une certaine responsabilité”, a déclaré MacDonald. “J’ai dit Un peu comme un conseil d’administration qui examine les décisions controversées et les tableaux de bord. Tu sais, s’il y a trop de coups pour un certain juge, il se retire »

« En ce moment, (dans) le format actuel, ces juges font juste ce qu’ils veulent mal ou bien et gardent leur travail et continuent d’avancerMacDonald ajouté. «Mais pour les gens qui se battent et doivent vivre avec les conséquences, nous sommes les combattants. Même si nous faisons notre part du travail, on finit par souffrir et ils vont de l’avant, chargent et avancent. »

Publicité