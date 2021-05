Rory McIllroy remporte le championnat Wells Fargo

05/10/2021 à 03:18 CEST

Efe

le Golfeur d’Irlande du Nord Rory McIlroy a retrouvé son meilleur niveau de jeu et avec un record de 68 coups (-3) a conclu le quatrième tour du tournoi Wells Fargo Championship en tant que nouveau champion (274, -10) en ayant un impact d’avantage sur le Mexicain Abraham Ancer (275 , – 9), qui a terminé deuxième.

McIlroy a trouvé sa zone de confort au Charlotte’s Quail Hollow Club, où il a remporté le premier titre en 18 mois, un trophée dont il avait cruellement besoin pour gagner.

Le nouveau champion a maintenu le suspense jusqu’à la fin après avoir effectué deux putts de plus de 13 mètres sur le 18e trou pour le refermer avec un bogey qui lui a permis d’éviter les éliminatoires avec Ancer.

Certes, il n’a pas terminé le tournoi avec brio, mais l’important était de terminer 18 mois depuis sa dernière victoire de HSBC Champions à Shanghai, ainsi que de trouver un regard fort sur son jeu alors qu’il se prépare à retourner sur l’île de Kiawah pour la PGA. Championnat.

“Ce n’est jamais facile”, a déclaré McIlroy, qui a remporté un prix en espèces de 1458000 $ et 500 points de la Coupe FedEx. “Cela faisait longtemps que je n’avais pas apprécié ce moment de triomphe.”

McIlroy semblait être sur le point d’être sans voix alors qu’il gagnait la fête des mères, pensant à sa mère, Rosie, et à sa femme Erica. Elle était au Quail Hollow Club avec sa fille, Poppy, et McIlroy les serrait dans ses bras avant de signer sa carte.

Félicitations à notre champion 3x @McIlroyRory! #WellsFargoChampionship pic.twitter.com/9huYFBGze0 – Wells Fargo Golf (@WellsFargoGolf) 10 mai 2021

Ancer a couru trois birdies d’affilée et a presque terminé avec un quatrième, affichant 66 (-5) pour une deuxième place, le quatrième de sa carrière alors que le Mexicain cherche son premier titre sur le PGA Tour.

McIlroy, qui a atteint le 19e victoire en carrière et troisième au Quail Hollow Club, a déclaré que le tournoi Wells Fargo était l’un de ses favoris depuis qu’il a remporté le premier titre de l’édition 2010. “Je ne pourrais pas avoir de meilleur scénario pour briser la séquence de défaites et le faire ici”, a souligné McIlroy.

Ancer, qui a remporté un prix en argent de 882 900 $, a reconnu qu’il avait fait un grand tournoi, allant de bas en haut, mais se sentait un peu “frustré” car il était en deçà du titre.

“J’avais un parcours parfait, tout s’est bien passé pour moi, et il aurait été intéressant d’avoir atteint les playoffs pour décider du titre, mais au final le mérite de McIlroy, qui a finalement trouvé un moyen de ne pas succomber au 18e trou », a commenté Ancer, il a récolté 300 points pour la qualification à la FedEx Cup, où il se classe désormais quatorzième, trois devant McElroy.

L’américain Keith Mitchell, qui a commencé le tour final avec une avance de deux coups et l’a rapidement étendu à trois avec un fer 6 d’un bunker de fairway dans une brise de plus en plus forte à dix pieds pour le birdie, a terminé son jeu court l’a trahi et il a dû se contenter de la troisième place, qu’il a partagée avec le Norvégien Viktor Hovland en cumulant (276 coups, 8).