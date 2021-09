Rory McIlroy avait besoin d’une escorte policière pour se rendre à la Ryder Cup après une confusion de fuseau horaire et est arrivé 10 minutes avant le départ

in

Écoutez, nous avons tous été là-bas. C’est juste que la plupart d’entre nous n’ont pas le luxe d’une escorte policière facilement disponible lorsque nous sommes en retard au travail.

Mais pour être juste, aucun d’entre nous n’a jamais dormi pour les simples du dimanche à la Ryder Cup.

« Bon voyage, Rory ? »

Le dimanche de McIlroy a commencé presque aussi spectaculairement qu’il s’est terminé

Vous connaissez tous l’histoire de Medinah en 2012 : comment l’Europe a défié toutes les chances de revenir et de triompher de l’équipe américaine lors de l’un des jours les plus dramatiques de l’histoire du golf.

Pour Rory McIlroy, il y avait plus que des obstacles à surmonter – et plus à son époque que la gloire.

Il avait besoin de battre le trafic de Chicago et sa propre maladresse après s’être placé dans le mauvais fuseau horaire.

Tout fonctionne à l’heure de l’Est aux États-Unis, y compris le téléphone que McIlroy utilisait et la télévision dans sa chambre d’hôtel, qu’il regardait toujours avec désinvolture moins d’une demi-heure avant son match de simple contre Keegan Bradley.

Il est environ 11h, heure centrale de l’Illinois, mais l’Irlandais du Nord pense qu’il est 10h. L’un des plus grands moments de sa vie commence dans 25 minutes – et il n’en a aucune idée.

BBC

Comme dans un film, la police l’a conduit au cours

Il l’a fait juste à temps

Soudain, Team Europe se rend compte que son joueur vedette est introuvable sur le terrain. Ils l’appellent. Le sou tombe : oh, merde. C’est mauvais.

Le numéro un mondial est à 15 minutes du parcours, mais il y a 40 000 personnes là-bas – la circulation est dense.

Heureusement pour McIlroy, le service de police de Lombard attend en bas. Le chef adjoint Pat Rollins jette le golfeur à l’avant de sa voiture, bien que sa terrible gestion du temps méritait probablement une place à l’arrière.

Arrivez avec deux minutes de retard et le premier trou serait perdu. Cinq minutes et le point reviendrait à Bradley et Team USA.

Il ne fait aucun doute que l’Europe aurait perdu si cela se produisait – et nous ne parlerions pas du miracle de Médinah, mais de la rémission de Rory.

McIlroy a livré un affichage sensationnel

Il a quand même réussi à battre Bradley

Comme si le sport actuel n’offrait pas assez de drame, avec Luke Donald et Ian Poulter menant déjà le retour européen, cela a plongé les médias dans une frénésie totale.

Le légendaire Écossais Colin Montgomerie a déclaré : « Il a une montre très sophistiquée, peut-être qu’il aurait dû l’utiliser.

« Il est incroyable de penser que le numéro un mondial ne peut pas simplement dormir, mais regarder un programme et penser que c’est l’heure de l’Est et non du Centre.

“Ne pas frapper un coup avant le premier tee est tout simplement ridicule.”

La plupart des golfeurs occasionnels accorderaient plus de dix minutes pour s’échauffer pour 18 trous, mais c’est tout ce que McIlroy a obtenu.

Chaussures sur, quelques putts, fait. Il ne s’est même pas relâché, et il n’a pas eu besoin de 18 trous non plus.

Il a eu le dernier rire avec la foule

Il était totalement imperturbable par le drame du jour

D’une manière ou d’une autre, après ce qui s’est passé, McIlroy a joué avec toute la préparation de quelqu’un qui s’est effectivement levé du lit à l’heure, battant Bradley 2 & 1 pour marquer un point crucial pour Team Europe.

C’était malgré les chants de ‘Wakey-wakey’, ‘Quelle heure est-il ?’ et « Comment va ta gueule de bois ? » de l’immense foule américaine, rapidement réduite au silence par le meilleur golfeur du monde de l’époque.

La blague était très présente alors que McIlroy s’inclinait sur le 17e green, avant de célébrer avec un collier d’alarme géant lorsque Martin Kaymer a scellé la célèbre victoire.

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, dans la foule en tant qu’invité du capitaine de l’équipe Europe Jose Maria Olazabal, a entraîné un talent sportif sans précédent – ​​mais cela a suffi à l’étourdir même.

« Et Rory n’a même pas eu le temps de s’échauffer ? Il a demandé. “Wow.”

Tout est devenu assez drôle par la suite alors que l’Europe a heureusement gagné

Bien sûr, McIlroy a offert une explication à tout le monde, et c’est rapidement devenu l’une de ces choses dont nous pouvions tous rire, bien que plus tôt que d’habitude.

Il a déclaré: «Je pensais que j’étais parti à 12h25 au lieu de 11h25 et que je sortais avec désinvolture de la porte de la chambre d’hôtel, et j’ai reçu un appel disant que vous aviez 25 minutes avant le départ.

« J’étais un peu inquiet à ce moment-là. Mais dès que je suis arrivé sur le parcours, j’étais bien et je me suis installé dans le match et évidemment ravi de gagner.

«Je lis les heures de départ sur mon téléphone, et ils sont évidemment à l’heure de l’Est et c’est l’heure du Centre ici. Donc une heure en arrière, donc [it’s just] une de ces choses.

« C’est de ma faute, mais si je laissais tomber ces 11 autres garçons et vice-capitaines et capitaines cette semaine, je ne me le pardonnerais jamais.

« J’étais avec un policier, je traversais la circulation. Je suis arrivé ici avec environ 10 minutes à perdre, j’ai mis mes chaussures, quelques putts, juste votre échauffement moyen sur le parcours.

Et qu’en est-il de cet officier de police américain ? L’Europe ayant gagné par un seul point, beaucoup de ses collègues l’ont accusé en plaisantant de fraterniser avec l’ennemi et de perdre accidentellement la Ryder Cup pour l’équipe américaine.

Il a déclaré: «Je suis énervé des deux côtés, mais au final, je suis fier du département de police de Lombard.

“Nous avons fait ce qu’il fallait et nous l’aurions fait pour l’une ou l’autre équipe.”

Cependant, Bradley insiste sur le fait que le match se serait déroulé de toute façon, même si McIlroy est arrivé avec plus de cinq minutes de retard.

Si les responsables des règles l’auraient permis, nous ne le saurons jamais.

McIlroy est dans l’équipe pour la Ryder Cup de cette semaine

Bradley a déclaré en 2020 : « C’était troublant. Je me souviens qu’un officiel est venu me voir et m’a dit : « Hé, si Rory ne se présente pas, il est disqualifié ».

« J’ai dit : ‘Écoutez, je ne vais pas perdre ce match. S’il arrive en retard, nous laisserons les gars de devant partir et nous les poursuivrons ».

« Lui retirer un point juste parce qu’il ne s’était pas présenté à l’heure aurait été tellement bizarre et je ne me sentais pas du tout bien à ce sujet. »

Neuf ans après ce jour fatidique, McIlroy retourne aux États-Unis pour défendre la Ryder Cup pour Team Europe, cette fois dans le Wisconsin sur le célèbre Whistling Straits, à partir de vendredi.

Quelqu’un peut-il lui rappeler que c’est l’heure du Centre là-bas ?

