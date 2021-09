Rory McIlroy ému après la défaite à la Ryder Cup : “Ça a été une semaine difficile”

Rory McIlroy a fait de son mieux, mais cela n’a pas suffi à empêcher les États-Unis de remporter la Ryder Cup pour la première fois depuis 2016 dimanche.

McIlroy a remporté une victoire en simple contre Xander Schauffele, terminant avec une victoire dans quatre des événements auxquels il a participé au cours du week-end. Clairement bouleversé, McIlroy était ému en parlant de sa performance à la Ryder Cup.

“J’aime faire partie de cette équipe, j’aime tellement mes coéquipiers et j’aurais dû faire plus pour eux cette semaine”, a-t-il déclaré via Sky Sports. “Je suis content d’avoir mis un point au tableau pour l’Europe aujourd’hui, mais j’ai hâte d’avoir une autre chance à ce sujet.

“C’est de loin la meilleure expérience de golf, et j’espère que les garçons et les filles qui regardent ça aujourd’hui aspireront à jouer dans cet événement, ou la Solheim Cup, car il n’y a rien de mieux que de faire partie d’une équipe, surtout avec le lien que nous avons en Europe.

“Peu importe ce qui se passe après cela, je suis fier de chacun de nos joueurs cette semaine. Je suis fier de notre capitaine, de nos vice-capitaines, et j’aurais juste aimé pouvoir faire un peu plus pour l’équipe. une semaine difficile.”

McIlroy et Ian Poulter ont perdu 5 et 3 contre Patrick Cantlay et Schauffele dans les quatuors de vendredi. Lui et Shane Lowry ont perdu contre Tony Finau et Harris English 4 et 3 dans l’épreuve à quatre balles plus tard dans la journée. Samedi, McIlroy et Poulter perdraient 4 et 3 face à Collin Morikawa et Dustin Johnson.

“Je suis juste incroyablement fier de faire partie de cette équipe, d’être un coéquipier de tous ces gars. Nous avons passé un bon moment. Vous savez, il semble que cela ne se déroulera pas comme nous le souhaitons sur le parcours de golf, et j’ai été extrêmement déçu de ne pas avoir contribué davantage à l’équipe », a déploré McIlroy.

Rory McIlroy de l’équipe européenne regarde son coup au 15e trou lors d’un match en simple de la Ryder Cup au Whistling Straits Golf Course le dimanche 26 septembre 2021 à Sheboygan, Wisconsin (AP Photo/Charlie Neibergall)

“Je ne pense pas qu’il y ait de plus grand privilège à faire partie de l’une de ces équipes, européennes ou américaines. C’est un privilège absolu. Je dois le faire six fois, et ils ont toujours été les plus grandes expériences de ma carrière .

“Je n’ai jamais vraiment pleuré ou été ému par ce que j’ai fait en tant qu’individu. Je n’en ai rien à faire. Mais cette équipe, et ce que ça fait de faire partie, de voir Sergio (Garcia) battre des records, voir Jon Rahm prendre le dessus cette semaine, voir l’un de mes meilleurs amis, Shane Lowry, faire ses débuts à la Ryder Cup.”

Morikawa a décroché au moins un demi-point, ce qui a donné aux États-Unis les 14,5 points dont ils avaient besoin pour remporter la Ryder Cup.