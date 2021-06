Rory McIlroy et Bryson DeChambeau en quête de gloire à l’US Open lors de la dernière journée à Torrey Pines

in

Le vainqueur de 2011 McIlroy – qui n’a pas remporté de tournoi majeur depuis 2014 – et le champion en titre DeChambeau se dirigent dimanche avec trois sous la normale, à seulement deux coups des leaders.

Il y a actuellement une égalité à trois pour l’avance absolue à Torrey Pines, avec Mackenzie Hughes, Russell Henley et Louis Oosthuizen tous à cinq sous pour le tournoi.

L’ancien champion de l’Open Oosthuizen a troué de 50 pieds pour un aigle le 18 de ses 70 ans, tandis que Hughes a accordé un 68 et le co-leader Henley a retourné un 71.

McIlroy a couvert ses 10 premiers trous sur deux sous le par et, bien qu’il ait raté une bonne occasion le 11, l’ancien n°1 mondial a fait amende honorable avec style, intervenant depuis le green pour un gain improbable sur le suivant.

Le joueur de 32 ans a ensuite étonnamment touché la goupille avec son approche du 13e à 260 mètres, mais a bien réussi à deux putts à longue distance pour un birdie, pour ensuite tirer son drive le 15 dans un ravin.

Après une pénalité, McIlroy était toujours à 240 mètres du green et a raté son troisième coup, mais a frappé un superbe lancer à cinq pieds et a réussi le putt pour limiter les dégâts.

Après avoir sauvé le par d’un bunker sur le green le 16, McIlroy a paré le 17, puis a réussi un birdie au 18 par cinq pour augmenter ses chances de mettre fin à sa grande sécheresse frustrante.

Interrogé sur la perspective de remporter un autre tournoi majeur à l’occasion du 10e anniversaire de sa première victoire, McIlroy a déclaré à Sky Sports: “Cela signifierait beaucoup. Je suis tellement heureux de m’être donné une autre chance.

“Cela fait un moment que je n’ai pas eu la chance de gagner un championnat majeur avant un dimanche et c’était génial de jouer une partie de golf aujourd’hui pour me donner cette chance.

“Ce ne sera pas aussi facile qu’il y a 10 ans, mais mon jeu se sent bien et une manche comme aujourd’hui prouve que je peux y retourner et essayer de faire la même chose demain.”

DeChambeau est aux côtés de McIlroy sur trois sous après un 68, avec le favori d’avant-tournoi Jon Rahm, Scottie Scheffler et Matthew Wolff un autre coup à la dérive.

Le n°1 mondial Dustin Johnson fait partie d’un groupe de cinq personnes contre un sous, avec Paul Casey, Ian Poulter, Francesco Molinari, Justin Thomas et Brooks Koepka tous au même niveau.

“Les conditions étaient parfaites pour le golf, légèrement couvert, léger peu de vent”, a déclaré Casey à Sky Sports après ses 67 ans.

“Je ne pense pas que le parcours soit différent (des deux premiers jours). Je pense que nous avons vu aujourd’hui des positions de broches plus accessibles, quelques tees ont été déplacés vers le haut.

“Je l’ai conduit brillamment les deux premiers jours et je n’ai pas vraiment capitalisé sur la façon dont je l’ai frappé. Je n’avais pas la vitesse réduite avec le putter et aujourd’hui était le premier jour où j’avais l’impression d’avoir touché ces greens.”

L’Anglais Richard Bland détenait une part de l’avance à mi-parcours, mais a eu du mal à atteindre un 77 samedi pour perdre six coups du rythme.

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse.