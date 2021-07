Rory McIlroy et Jon Rahm perplexes alors qu’un spectateur vole le club du sac et le balance sur le tee du Scottish Open avant que la sécurité n’intervienne

in

Ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours.

Un spectateur à l’Open écossais vient de valser jusqu’au sac de Rory McIlroy, a attrapé un club et a commencé à se balancer sur le dixième tee.

Le groupe d’étoiles a eu un visiteur indésirable le deuxième jour

Dans des images capturées sur les réseaux sociaux, l’ancien numéro un mondial. J’ai regardé avec stupéfaction aux côtés de son partenaire de jeu Jon Rahm alors que l’homme interrompait bizarrement le début de leur deuxième tour.

Après avoir retiré le couvre-chef du chauffeur de McIlroy, le patron est revenu et a attrapé un fer à repasser avant que le golfeur et son caddie, parfaitement inconscients au début, ne réalisent que quelque chose n’allait pas.

Les concurrents ont juste regardé l’homme avec confusion alors qu’il effectuait quelques exercices, avant que la sécurité assignée au groupe, qui comprend également Justin Thomas, n’intervienne et l’escorte.

.

McIlroy se prépare pour The Open la semaine prochaine

Le spectateur rebelle a alors été éjecté du parcours.

Un spectateur a déclaré à The Scotsman: “Il se tenait à l’arrière du tee et s’est dirigé vers le sac de Rory, a sorti le chauffeur [sic] et j’ai eu quelques balançoires avec.

« Quand quelqu’un lui a dit qu’il ne pouvait pas faire ça, il a répondu en disant ‘pourquoi pas ?’ À ce moment-là, les agents de sécurité chargés de suivre le groupe ont emménagé et l’ont emmené. »

David Wilson, membre du club voisin de Kilspindie qui a publié les images, a ajouté : « Il a été rapidement traité. Les joueurs en ont ri, disant qu’ils savaient qu’il n’était pas un golfeur quand ils ont vu sa prise.