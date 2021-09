Rory McIlroy fond en larmes après avoir délivré le premier point de Ryder Cup d’une semaine difficile et donne une interview émouvante

in

Rory McIlory a pleuré après avoir marqué son premier point de la semaine pour l’équipe d’Europe à la Ryder Cup.

Un McIlroy extrêmement émotif, qui a perdu les trois matchs vendredi et samedi, a battu Xander Schauffele 3 & 2 dimanche.

Sports aériens

Le joueur de 32 ans a livré une interview chic et réconfortante

Le golfeur livré dimanche

Le quadruple vainqueur du Major et ancien numéro un mondial a été abandonné pour la première séance de sa carrière samedi matin au milieu d’une recherche désespérée de forme.

Et malgré une défaite inévitable face aux Américains, McIlroy est revenu à son meilleur niveau dans le match du meilleur en simple et a battu l’un des joueurs vedettes de l’équipe américaine.

S’exprimant ensuite, l’Irlandais du Nord a pleuré en expliquant ce que la Ryder Cup signifie pour lui.

Il a déclaré à Sky Sports : « J’adore faire partie de cette équipe. J’aime tellement mes coéquipiers et j’aurais dû faire plus pour eux cette semaine. Je suis content d’avoir mis un point sur le tableau pour l’équipe aujourd’hui.

« J’ai hâte d’avoir une autre chance à ce sujet. C’est de loin la meilleure expérience de golf et j’espère qu’il y a des garçons et des filles qui regardent ça aujourd’hui et qui aspirent à jouer dans cet événement ou la Solheim Cup.

« Peu importe ce qui se passe plus tard, je suis fier de chaque joueur, je suis fier du capitaine et des vice-capitaines.

«Ça a été une semaine difficile.»