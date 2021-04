Rory McIlroy, Jordan Spieth et Greg Norman savent que rien n’est jamais sûr aux Masters dimanche alors qu’Augusta démantèle les champions élus

Comment un endroit aussi beau et paisible peut-il causer tant de destructions et de chaos?

Augusta est un endroit qui ne permet même pas de courir, mais cela n’empêche pas les pensées de catastrophe de courir dans l’esprit des golfeurs dimanche.

Si la victoire de DJ était votre première expérience de Masters, soyez prévenu: ce n’est généralement pas comme ça

Comme un Masters de novembre, la promenade décontractée de la dernière ronde de Dustin Johnson au tournoi 2020 ne devrait pas être considérée comme la norme – il suffit de demander à Greg Norman, Rory McIlroy ou Jordan Spieth.

Amen Corner a pris l’habitude impie de mettre à genoux les champions élus au fil des ans, prouvant qu’il n’y a pas d’avance de 54 trous qui garantit la victoire.

Gagner sur le terrain sacré du golf est ce dont chaque joueur rêve plus que tout. Imaginez une pénalité pour gagner la Coupe du monde qui dure environ quatre heures – c’est ce à quoi doit ressembler le fait d’avoir la tête dimanche.

Certains se montent à la hauteur, d’autres se remplissent Roberto Baggio…

Versez-en un pour la carrière de Norman aux Masters

Il n’y a qu’un seul endroit pour commencer et c’est avec Greg Norman, qui a passé 331 semaines au sommet du classement mondial au cours d’une brillante carrière, mais qui n’a jamais remporté le Masters.

Dans ce qui ne peut être attribué qu’à une véritable malédiction, Norman devrait vraiment avoir trois vestes vertes. En 1986, l’Australien a fait sauter son avance d’un coup avant le tour final en ratant un putt normal le 18e, ce qui l’aurait conduit à une mort subite avec Jack Nicklaus.

Norman en a fait un play-off l’année suivante, mais seulement après un putt de 20 pieds pour remporter le tournoi sur le 72e trou manqué par millimètres.

Lorsque Larry Mize a percé un jeton de 47 verges sur le deuxième trou de barrage, Norman a dû se demander ce qu’il avait fait pour rendre les dieux du golf si méchants.

Personne ne méritait plus une veste verte que le célèbre Australien

Et ils n’en avaient pas encore fini avec lui. En fait, ils ont réservé leur traitement le plus dur à un Norman de 41 ans en 1996.

Après avoir mené pendant l’intégralité de l’événement, Norman a non seulement pris la plus grosse avance de l’histoire du championnat majeur lors de la dernière journée, mais a également terminé cinq tirs derrière Nick Faldo.

Son avantage de six coups après le troisième tour a été éteint après que Norman a perdu cinq tirs en cinq trous, aboutissant à un double bogey sur le redoutable par-trois court à 12.

Plus d’eau sur 16 signifiait que Norman a fini par tirer 78, tandis que Faldo, jouant à côté, a cardé un superbe 67.

Faldo a regardé Norman s’autodétruire

Mais ce n’était rien comparé à l’effondrement du dernier jour de Rory McIlroy en 2011.

Ayant également mené les trois premiers jours, McIlroy, 21 ans, a réussi la pire manche de l’histoire de tous les golfeurs menant après 54 trous de The Masters.

Incroyablement, l’Irlandais du Nord avait toujours la tête au début de son neuf arrière avant qu’Amen Corner ne l’avale en entier, ce qui a finalement abouti à une égalité pour la 15e place, à dix tirs de la tête.

Un triple bogey sur 10 et un double bogey de quatre putt sur 12 lui a refusé une première veste verte qu’il continue de chasser aujourd’hui – et c’est la seule dont il a besoin pour devenir le sixième golfeur de l’histoire pour remporter un grand chelem en carrière.

McIlroy subit l’une des promenades les plus misérables sur Rae’s Creek en 2011

C’était un jour qui continue de hanter l’Irlandais du Nord

Jordan Spieth semblait immunisé contre ce genre de démons mentaux après avoir remporté le Masters 2015, égalant le record de Tigers Woods de 18 sous.

Mais son prochain voyage à Augusta les exposerait au monde entier. Comme Faldo l’a dit à l’époque, l’effondrement de Spieth en 2016 “ a fait sentir à Norman une promenade joyeuse sur Magnolia Lane ”.

Alors que Norman a pris une grosse avance sur le parcours lors de la ronde finale, Spieth a tout jeté sur Amen Corner. Le Texan avait en fait augmenté son avantage au dernier tour de un coup à cinq coups sur les neuf premiers dimanche. Il semblait inconcevable qu’il puisse perdre.

Mais après des bogeys à 10 et 11 ans, Spieth a perdu deux balles dans l’eau sur 12, faisant un quadruple bogey qui lui a laissé trois tirs en arrière, alors que l’Anglais Danny Willet a saisi l’occasion.

.

L’effondrement de Spieth en 2016 est sans doute le plus catastrophique

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Spieth a dû mettre la veste verte sur Willet

Bien que Spieth se soit remis pour remporter l’Open Championship en 2017, survivant à une oscillation similaire le dernier jour, Augusta a créé des blessures qui n’ont pas complètement guéri au cours des cinq années qui ont suivi, jusqu’à son retour en forme cette saison.

Bien sûr, nous n’espérons pas voir l’espoir et les rêves de quelqu’un se briser à la télévision en direct ce dimanche… mais cela fait certainement un théâtre sportif incroyable.

