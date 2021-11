Rory McIlroy revient en tête en l’absence de la dernière journée à Dubaï

20/11/2021 à 16h53 CET

L’Irlandais du Nord Rory McIlroy est revenu à la tête du DP World Tour Championship 2021, qui se joue au Jumeirah Golf Estates à Dubaï, dprès dominer le premier jour, avec 202 hits (-14).

McIlroy qui a fait un double ‘bogey’ sur le 18e trou du deuxième tour et pour lequel il a perdu la première place, est sorti prêt à montrer que sa forme physique lui permettait d’être un candidat clair pour la victoire finale.

Je n’avais pas, ouiCependant, le Nord-Irlandais a pris un bon départ avec un autre double ‘bogey’ au trou 1, mais là, ses doutes se sont terminés avec six birdies., jusqu’à ce que le trou 17 fasse un ‘bogey’. Le 18, il l’avait brûlé dans la tête et McIlroy a signé un « birdie » de délivrer une carte de 67 coups (-5) qui lui permet d’être à nouveau le leader.

Juste un loyer touché

Son avantage est cependant s1 seul coup par rapport à l’Anglais Sam Horsfield et 2 avec l’Ecossais Robert Macintyre et le Suédois Alexander Bjork.

L’Américain Collin Morikawa, leader de la ‘Race to Dubai’ et numéro deux mondial, est cinquième à trois coups de McIlroy et il a encore une chance de remporter le tournoi et d’être le meilleur joueur du circuit européen de la saison 2021.

Concernant la participation espagnole, le Castellón Sergio García a présenté une carte avec +2 coups, ce qui l’a éloigné des premières positions à la 23e place avec 211 coups (-5).

le barcelonais Adri Arnaus et le canari Rafael Cabrera apparaissent également en position 23 avec ces 211 coups sûrs, en l’absence de la dernière journée du tournoi qui clôturera la saison 2021 de l’European Tour.