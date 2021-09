Rory McIlroy soutient Naomi Osaka alors que la star du tennis est partie en larmes après la sortie de l’US Open et jette le doute sur l’avenir

La star du golf Rory McIlroy a montré son soutien à Naomi Osaka après qu’elle se soit ouverte sur ses problèmes de santé mentale.

Osaka, quadruple vainqueur du Grand Chelem, s’est retirée de l’US Open la semaine dernière lorsqu’elle a perdu contre Leylah Fernandez, 18 ans.

Osaka a dû retenir ses larmes après avoir perdu à l’US Open

Le joueur de 23 ans était le champion en titre, mais a connu des difficultés en 2021 et a déjà parlé de sa dépression et de son anxiété.

Elle s’est retirée de Roland-Garros en raison de sa santé mentale et des problèmes qui l’entourent étant forcée de tenir des conférences de presse.

Osaka s’est également retiré de Wimbledon, mais est revenu jouer aux Jeux olympiques et à l’US Open.

Après avoir perdu contre l’adolescente, Osaka a déclaré qu’elle ferait une pause dans le tennis et a admis qu’elle ne savait pas quand elle jouerait son prochain match.

Osaka ne défendra pas son titre à l’US Open après avoir perdu contre l’adolescente

Elle a déclaré: «Je pense que je vais faire une pause de jouer pendant un certain temps.

« Comment puis-je dire ça ? J’ai l’impression que récemment, quand je gagne, je ne me sens pas heureux. Je me sens plus comme un soulagement. Et puis quand je perds, je me sens très triste. Je ne pense pas que ce soit normal. Je n’avais pas vraiment envie de pleurer.

McIlroy a précédemment expliqué comment il avait lutté contre sa santé mentale dans le passé et a montré son soutien à ce que traverse Osaka.

McIlroy a compris ce que traversait Osaka

Il a déclaré à Sky Sports: «J’ai vraiment essayé et j’ai beaucoup parlé de cela en 2019 pour séparer qui je suis en tant que golfeur et qui je suis en tant que personne et essayer de ne pas laisser cela me définir, et il semble que Naomi traverse à la minute, c’est la même chose.

« Comment puis-je jouer au tennis et en profiter sans laisser les résultats définir qui je suis ? Je pense que c’est ce qu’elle traverse en ce moment et je pense que tout le monde a juste besoin de lui laisser le temps de comprendre cela.

“Elle a l’air d’être une fille très intelligente, et j’espère qu’elle sera capable de le faire et de revenir et de commencer à profiter du jeu comme lorsqu’elle a ramassé la raquette quand elle était une petite fille.”

