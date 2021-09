Rory McIlroy soutient Osaka dans sa décision la plus difficile

Le golfeur Rory McIlroy a soutenu la décision de Naomi Osaka de faire une pause dans le tennis après son élimination de l’US Open la semaine dernière, disant qu’il était important que les athlètes ne laissent pas les résultats les définir.

Osaka a déclaré aux journalistes en larmes qu’elle prendrait congé du sport après s’être écrasée au troisième tour à Flushing Meadows avec Leylah Fernandez, 19 ans et Elle a ajouté qu’elle avait lutté contre l’anxiété et la dépression ces dernières années.

Naomi Osaka

S’exprimant après sa dernière manche du Tour Championship, où il a terminé à égalité à la 14e place, McIlroy a déclaré qu’il avait rencontré des difficultés similaires dans sa propre carrière.

“J’en ai parlé en 2019. De séparer qui je suis en tant que golfeur et qui je suis en tant que personne et d’essayer de ne pas laisser cela me définir, et il semble que ce que Naomi traverse en ce moment soit le même.“, a déclaré le quadruple grand vainqueur.

“Comment puis-je jouer au tennis et en profiter sans laisser les résultats définir qui je suis ? Je pense que tout le monde devrait lui laisser le temps de s’en rendre compte.”

Osaka a reçu le soutien de plusieurs athlètes, dont des grands du tennis Billie Jean King et Boris Becker, ainsi que l’ancien sprinter américain Michael Johnson, et beaucoup l’ont félicitée d’avoir mis au premier plan une nouvelle discussion sur la santé mentale.

McIlroy a ajouté : “Elle semble être une fille très intelligente, et j’espère qu’elle sera capable de le faire et de revenir et de commencer à apprécier le jeu comme quand elle a commencé à jouer quand elle était petite.“.

