Rory the Vet de BBC Breakfast choisit le cockapoo à queue Waggy Ernie comme gagnant d’une exposition canine | Royaume-Uni | Nouvelles

C’est le dernier jour du fantastique Dog Show organisé par notre site partenaire TeamDogs, et il est officiellement temps de couronner le gagnant du Best in Show.

Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, ce charmant garçon waggy figurait dans une vidéo extrêmement mignonne, qui le montrait en train de retrouver «sa nounou» après trois mois d’intervalle pendant le verrouillage original de 2020 – et wow, cette queue peut-elle aller vite.

Compte tenu du nombre d’entre nous cette vidéo a fait pleurer des larmes de joie, c’est certainement une victoire bien méritée pour le Cockapoo noir.

Rory a expliqué à TeamDogs : « Ce sont tous des gagnants incroyables et vraiment mignons. Mais pour moi, ce doit être Ernie avec l’histoire la plus farfelue.

« Je suis un adepte des vidéos de retrouvailles – qui peut regarder ça sans avoir une larme à l’œil ? C’est un gagnant bien mérité.

Regardez la vidéo réconfortante ici.

En plus de la couronne convoitée, le gagnant du Best in Show recevra une rosette spéciale TeamDogs Dog Show et un abonnement annuel à une boîte saisonnière (valeur 100 £).

Chacun des gagnants originaux des cinq catégories obtiendra également ses pattes sur une rosette et un coffret cadeau (valeur 35 £).

Cependant, même si votre chiot n’a pas gagné de prix, il est certainement tous gagnants dans nos livres, car leurs propriétaires les aiment tellement.

Continuez à partager vos photos de vos amis à fourrure sur la page TeamDogs Pics of dogs.

Samedi : Best in Show – Ernie

