Ros Atkins de la BBC bouscule le plan climatique de Biden alors qu’un graphique choc révèle une faille cruciale | Monde | Nouvelles

Le journaliste de la BBC a discuté du bilan de Joe Biden en matière de changement climatique à la veille du sommet COP26, où le président américain devrait jouer un rôle de premier plan dans l’obtention d’un engagement international pour lutter contre le changement climatique. M. Atkins a discuté du record des États-Unis en matière d’émissions de carbone, notant un écart important entre la voie sur laquelle se trouve actuellement le pays et les objectifs que M. Biden a fixés pour son administration. Le présentateur de Outside Source a déclaré: « C’est difficile pour le président Biden et tandis que le Congrès décide de l’action future de l’Amérique sur le climat, nous connaissons déjà le présent et le passé.

« L’Amérique émet 16 tonnes de CO2 par personne et par an. C’est plus du double du taux par habitant de l’Europe ou de la Chine.

« L’Amérique est responsable de 20 % de toutes les émissions historiques. Et maintenant, le président américain a l’ambition de faire les choses différemment. »

Commentant un graphique présentant les projections d’émissions actuelles des États-Unis, M. Atkins a poursuivi : « Les États-Unis visent à être neutres en carbone d’ici 2050.

C’est marqué par la ligne rouge mais l’Amérique en ce moment est la ligne bleue. Encore une fois, c’est hors piste.

« Et à moins qu’un plus grand nombre de ses habitants et de ses politiciens ne soient persuadés d’en faire plus sur les émissions, il continuera d’y avoir un écart important entre les objectifs américains et la réalité américaine. »

Le président Biden a lancé son administration en janvier en rejoignant les accords de Paris dont son prédécesseur Donald Trump avait signé, se fixant pour objectif d’établir les États-Unis comme une économie à zéro émission nette.

La Maison Blanche a déclaré qu’un nouveau projet de loi de dépenses devant être examiné par le Congrès représenterait le « plus grand effort de lutte contre le changement climatique de l’histoire américaine ».

Le projet de loi Build Better a subi de graves changements à la suite des menaces des sénateurs démocrates de bloquer l’initiative, mais l’administration Biden a déclaré qu’elle restait convaincue que la proposition serait adoptée et mettrait les États-Unis « sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs climatiques ».

« Tout le monde n’a pas obtenu tout ce qu’il voulait, même pas moi », a concédé Biden dans ses remarques à la Maison Blanche. « Mais c’est ça le compromis. C’est le consensus. Et c’est ce sur quoi j’ai couru. »

L’ancien président Barack Obama a fait écho à un sentiment similaire.

M. Obama a déclaré: « Le cadre Build Back Better ne contient pas tout ce que le président avait proposé et ce que certains avaient espéré. Mais c’est la nature du progrès dans une démocratie. »

La Maison Blanche a déclaré que le cadre de plan de dépenses plus large que Biden présenté jeudi serait entièrement payé en abrogeant certains abattements fiscaux adoptés sous Trump et en imposant des surtaxes sur les rachats d’actions des entreprises et les revenus des Américains les plus riches.