Rosa López a tort pendant le carillon de treize et félicite l’année 2002

Rosa López a été choisi par Treize télévision donner le Carillons cette année. L’artiste a partagé ce moment privilégié avec le journaliste Antonio Jiménez, l’un des visages habituels de la maison, et avec lui, ils ont diffusé l’arrivée de Grenade en 2022. Exultante, vêtue d’une spectaculaire robe de soirée rouge et très excitée, Rosa a trinqué aux téléspectateurs de la chaîne avec l’enthousiasme qui la caractérise tant. Une grande émotion qui lui a joué un tour.

Les nerfs faits que quelques minutes avant de recevoir 2022, l’artiste était confus en nombre et remontait 20 ans en arrière. Une erreur sans importance qui n’est pourtant pas passée inaperçue auprès des tweeters avertis. « Nous attendons avec impatience ce 2002, après avoir passé cette année de transition », a déclaré la chanteuse de l’Eurovision avec des signes de nervosité. Une scène qui a fait rire les internautes, toujours de la tendresse et de l’affection que réveille la femme de Grenade.

Retour vers le futur : 2002 édition Rosa López.pic.twitter.com/f5stIvll0P – Sergio López 🏳️‍🌈🇪🇸 (@ sergiolm216) 2 janvier 2022

Une fois la glace brisée dès le premier contact avec les spectateurs, celui qui fut le premier vainqueur de Opération triomphe Il a réussi à relever le défi de prendre en charge une émission aussi délicate avec brio. Une mission qui dans son cas s’est mêlée aux nerfs de l’émotion qui l’ont réveillé d’être dans son pays donnant le Carillons, plus précisément sur la Plaza del Carmen à Grenade. Chambres parfaites et 12 raisins pris, ainsi s’est terminée la grande nuit de Rosa de España. Un rendez-vous qu’il n’oubliera jamais et qui raconte, comment pourrait-il en être autrement, une anecdote amusante en raison de sa grande personnalité. Une façon d’être dont tout le pays est tombé amoureux il y a plus de deux décennies et qu’il l’a toujours.

Erreurs mises à part, Rosa semble ravie de l’expérience. Quelque chose qu’elle a elle-même raconté à travers ses réseaux sociaux, où elle a remercié la grande affection que son public lui témoigne toujours et lui a adressé ses meilleurs vœux pour cette année que nous venons de commencer. Une publication dans laquelle en plus a annoncé la vente aux enchères de la robe qu’elle portait à cette occasion spéciale pour allouer le produit à Cáritas Granada. Un beau geste qui est très applaudi par les fans de la chanteuse.

