Rosa María Bojalil, mère de l’acteur Marcos Valdés, est décédée – El Sol de México

“Je t’aime maman, repose-toi et pars avec Dieu…!”, Avec ces mots l’acteur et chanteur Marcos Valdés dit au revoir à sa mère, Rosa María Bojalil Garza, soeur de la compositrice et chanteuse Felicia Garza, posté à l’aube sur Jeudi 12 sur son compte Twitter. Le décès survient 16 jours après le premier anniversaire de décès de son père Manuel Loco Valdés (28-08-2020).

L’artiste sur les réseaux sociaux n’a posté qu’une image accompagnant sa mère pour signaler son décès, survenu le 11, dans laquelle ils apparaissent tous les deux souriants et une croix recouverte d’un nœud noir datée d’août 2021.

Quelques heures avant le décès de Mme Rosa María, Marcos Valdés avait déjà posté une photo de famille avec la matriarche entourée de ses cinq enfants, accompagnée du message “Mamita je t’aime…!”.

La mort de sa mère est survenue un jour après que l’acteur a commencé à enregistrer ses scènes pour le chapitre “Les étoiles à briller, marin à la mer”, pour la série télévisée “Comme dit le dicton”, dans sa 11e saison, qui met en vedette Sergio Corona , produit par Genoveva Martínez.

L’acteur n’a pas communiqué les causes du décès ni les détails des funérailles.