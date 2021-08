Rosa Salazar : Que regarder si vous aimez l’actrice d’Alita : Battle Angel

in

Si vous vous considérez comme un fan d’Alita: Battle Angel, le film pourrait également faire de vous un fan de Rosa Salazar, qui a joué le rôle du héros cybernétique titulaire. Cependant, la personne que vous avez vue dans l’adaptation manga 2019 du réalisateur Robert Rodriguez et du producteur James Cameron n’était pas exactement la « vraie » Rosa Salazar, du moins par rapport aux performances sans capture de mouvement qu’elle a données dans Bird Box ou les films Maze Runner. , par exemple. Si vous souhaitez mieux connaître la talentueuse actrice Latinx (ou, du moins, avec son travail en dehors des robots fracassants), voici quelques films et émissions de télévision essentiels de Rosa Salazar que nous recommandons, à commencer par son plus récent étrange, vengeur aventure hors du temps.