Rosalía a mangé hier dans l’une de vos taquerías préférées du CDMX et vous ne l’avez pas rencontrée

L’Espagnole est en visite dans notre ville pour des raisons professionnelles et a profité de son séjour pour dîner dans l’un des plats les plus emblématiques de notre pays: tacos. L’interprète de « La nuit d’hier soir » a été capturé en train de dîner au restaurant Orénoque de Colonia Roma, l’une des taquerías les plus chaudes du moment.

Rosalía a documenté tous les détails de sa visite sur Instagram. Des vidéos se promenant dans les rues en voiture accompagnées de chansons emblématiques telles que « Mexico lindo y amar », à une assiette vide de tacos al pastor à côté d’un « WOW » et bien sûr, il a dîné au Pujol.