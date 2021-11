Rosalía annonce un nouvel album Motomami

Rosalía a annoncé que son nouvel album s’intitule Motomami. Elle a partagé la nouvelle dans un teaser Instagram et a noté qu’elle arriverait en 2022. Regardez-la ci-dessous.

La nouvelle intervient après plusieurs collaborations de Rosalía ces derniers mois, notamment des morceaux avec Tokischa, Billie Eilish, Oneohtrix Point Never et Bad Bunny. Depuis la sortie d’El Mal Querer fin 2018, le chanteur barcelonais a sorti un certain nombre de singles, dont « Aute Cuture », « Fucking Money Man » et « Con Altura ». El Mal Querer a remporté le Grammy du meilleur album rock latino, urbain ou alternatif.

Après avoir sorti les nouvelles chansons « Juro Que » et « Dolerme » au début du 2020, elle a rejoint Travis Scott pour « TKN » et Arca sur « KLK ». Elle a également fait une apparition dans la vidéo de Cardi B et Megan Thee Stallion pour « WAP ».