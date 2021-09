Rosalía avec Tokischa dans sa nouvelle première !!!

in

Aujourd’hui, nous vous présentons une magnifique première de Rosalía en collaboration avec un artiste talentueux. Le single s’intitule linda, vous pouvez imaginer de quoi il s’agit… de l’émancipation féminine pure tout pour la musique News !

Il s’avère qu’il y a six jours, pour être exact le 1er septembre, Rosalía a bien commencé ce mois national en collaboration avec Tokischa.

En fait, la première est originale de Tokischa, et cet artiste talentueux a décidé de faire cette collaboration avec Rosalía, un thème qui d’ailleurs a été un succès puisque six jours seulement après son lancement, le clip vidéo officiel sur YouTube a déjà plus de 7 600 000 vues.

Le clip vidéo de Rosalía intitulé linda, est assez bizarre, abstrait, et dans certaines parties un peu explicite mais totalement intéressant dès le début il capte votre attention, il est impossible de s’arrêter de le voir, des bougies, des cuvettes de toilettes, des ongles et des dents extravagants ainsi que des téléphones assez sympas C’est un peu ce que vous allez voir dans le clip vidéo de ces deux artistes talentueux.

Nous vous laissons le clip vidéo officiel de Linda et Tokischa. “Les amis qui s’embrassent sont les meilleurs