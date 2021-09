Rosalía confirme sa cour avec Rauw Alejandro sur Instagram

De son côté, le chanteur de « Todo de ti » a partagé à travers son compte un tendre hommage à Rosalía pour un an de vie de plus. “Même si le soleil se couche avec toi, la journée ne se termine jamais 🎶 Joyeux anniversaire bébé … 🎂🎉💕”, lit-on dans la description avec une série d’images dans lesquelles ils apparaissent en vacances sur un yacht, profitant de coups de tequila et gâteau, de soirée dansante et de dîner dans un restaurant.

La première fois que le couple a été vu en mode romantique, c’était en août.Après que les paparazzi les aient capturés en se tenant la main en quittant le restaurant The Nice Guy à Los Angeles, c’est jusqu’à maintenant qu’ils ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur relation et de rendre public.