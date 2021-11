Rosalía danse avec flirt sur The Weeknd dans sa nouvelle collaboration | INSTAGRAM

Depuis Rosalia et Le weekend ont annoncé qu’ils auraient une collaboration, Les fans des deux artistes étaient assez excités de voir quel serait le résultat de cette combinaison particulière Et c’est ainsi que le lancement de la vidéo est venu dans lequel ils révéleraient leur chanson ensemble, à ce moment-là c’est dans les tendances #2 de musique Youtube.

C’est vrai, l’incroyable et bien produit vidéo Il a attiré l’attention de l’ensemble d’Internet et a enregistré plus de 7 400 000 vues, un nombre impressionnant ainsi que près de 400 000 likes.

Comme le nom de la chanson l’indique, le thème aborde « La célébrité » et comment se fait-il qu’elle puisse être charmante et conquérir certaines personnes, mais aussi faire en sorte qu’elle ne soit pas pour tout le monde car elle peut devenir une amante superficielle et assez risquée.

Rosalía prépare un Nouvel album, MOTOMAMI, Ce sujet serait le premier titre officiel qui sortira jusqu’à l’année 2022 pour que le monde entier entende.

Dans le clip vidéo, nous pouvons voir comment les Espagnols sont chargés d’interpréter « la célébrité », en utilisant une garde-robe impressionnante qui fait des courbes d’une manière que nous n’avions jamais pu voir, glamour et pleine de beauté, en plus de ce qui était présenter un acte dans le qui apparaissait chanter danser et bien sûr s’exhiber devant le public.

Au début de la vidéo, nous pouvons voir une participation spéciale de Danny Trejo, applaudissant et présentant cette star qui est l’une de ses plus aimées, tandis que The Weeknd était dans le public en train de regarder attentivement.

Rosalía a commenté la création de la chanson : « Je voulais écrire une bachata à ma manière avec une petite histoire autour de l’ambition. En tenant compte des paroles de Rubén Blades et des thèmes d’aventure, j’ai donc fini par décrire une histoire d’amour avec la célébrité ».

La chanson est incroyable et est parfaite pour une bonne danse, ainsi que pour écouter tranquillement à la maison tout en faisant tout type d’activité, le rythme est entraînant, les paroles sont fantastiques et la participation de Rosalía est l’une des plus impressionnantes que nous ayons vues, elle les fans la considèrent comme une déesse et l’ont confirmé avec ce clip vidéo.

