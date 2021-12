Rosalía dévoile une photo inédite, sans vêtements et sur des draps | INSTAGRAM

C’était dans le compte secondaire de la Rosalía, qui est portée par l’utilisateur @holamotomami, où la belle artiste espagnole a décidé de dévoiler quelques photographies inédites que très peu de personnes avaient pu voir, cadeau de Noël pour ses fans.

C’est un compte où le célèbre Il exprime un peu plus librement ses idées, des pensées qui ne sont pas des occasions passagères mais qu’il souhaite partager en ce lieu afin que ses plus fidèles disciples soient présents.

A cette occasion, nous aborderons spécifiquement une photographie inédite dans laquelle la chanteuse apparaît sans tenue et sur ses draps, dans le confort de sa chambre

Le morceau de divertissement a été reçu avec des milliers de commentaires similaires.Les internautes ont décidé d’ajouter à la grande surprise qu’ils ont eu en le voyant de cette façon, car ils ne s’y attendaient pas.

De plus, ce n’est pas la seule photo intéressante qui existe dans ce profil secondaire, en fait dans son profil officiel il a partagé une photo pour en souhaiter une Joyeux Noël aux utilisateurs et partager ce compte avec ceux qui ne l’ont pas encore.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE ROSALÍA



Rosalía partage un moment que tout le monde ne connaissait pas dans ce compte secondaire.

Si nous commençons à vérifier ce deuxième profil, nous constaterons que vous avez partagé des pensées et des moments, comme un moment où vous étiez très fatigué après tant de travail et avez décidé de partager vos sentiments avec un visage fatigué.

Nous savons très bien que Rosalía est une icône de la musique en ce moment et qu’elle a également réussi à devenir une figure très intéressante à suivre sur les réseaux sociaux, partageant ses expériences avec nous et essayant bien sûr de rester proche de ceux qui l’aiment. .valeur.

La Rosalía et Show News vous souhaitent un joyeux Noël et nous vous recommandons de rester à l’écoute pour profiter de plus de publications et des meilleures nouvelles du monde du divertissement.