Rosalía en collaboration avec MAC : Où acheter Aute Cuture

MAC Rosalía en collaboration avec MAC et lance Aute Cuture

La chanteuse Rosalía est sur un plan de conquête. L’artiste espagnole de 27 ans vient de lancer sa propre collection de maquillage en collaboration avec MAC. La nouvelle collection s’appelle “Aute Cuture”, tout comme le thème que Rosalía a lancé en 2019. Les cosmétiques seront en vente à partir du 1er octobre en et vous pouvez les acheter en entrant ici. Alors que les magasins le mettront en vente à partir du 4 octobre.

La collection d’ongles est aussi franche et fascinante que les rythmes de l’icône internationale. La collection « Aute Cuture » de Rosalía en collaboration avec MAC donne vie à son style d’ongle inimitable avec six vernis à ongles et deux ornements d’ongles, tous deux avec un emballage haute couture aux tons dorés spécialement conçus. Les vernis à ongles combinent une couleur luxuriante dans trois finitions brillantes : crème, perle et métallisée. Avec un rouge sensuel audacieux et des tons neutres luxueux, il existe une nuance pour compléter ce que vous ressentez. Ces six vernis à ongles projettent à la fois puissance et but.

De plus, la collection “Aute Cuture” comprend un volet beauté qui comprend une gamme complète de produits pour le visage. Il existe quatre nuances de rouge à lèvres Retro Matte Liquid, trois nuances de rouge à lèvres mat et un rouge à lèvres amplifié, le tout dans un rouge sensuel audacieux et des neutres luxueux. La collection comprend une palette de 10 fards à paupières avec des pigments puissants pour donner vie à n’importe quel look. De plus, la collection comprend un surligneur en poudre liquide en quatre teintes aux reflets prismatiques, conçu pour sculpter et sublimer votre visage pour un fini lumineux et bien défini.

“Rosalía partage l’originalité, le courage et la force créatrice qui sont si essentiels à l’ADN de M · A · C …”, déclare MAC, à travers un communiqué. « Il ne fait donc aucun doute que l’auteure-compositrice-interprète espagnole se tourne vers M · A · C pour co-créer une collection de beauté à porter pour ceux qui se connectent avec son style résolument libre et avant-gardiste mais intrinsèquement classique. Sublimez votre look avec des teintes dignes d’une pop star et une collection aussi individuellement audacieuse et brillamment authentique que ses fans. »

La collection cherche à mettre en valeur sa marque de fabrique, les lèvres ardentes de Rosalía, interprétées dans quatre nuances de Retro Matte Liquid Lipcolour, trois nuances de Matte Lipstick et une nuance de Amplified Lipstick, le tout dans des tons rouges audacieux et sensuels et des neutres simples.

Les produits seront en vente le 1er octobre 2021 sur maccosmetics.com et dans les magasins M · A · C et les comptoirs de maquillage à partir du 4 octobre 2021.