Rosalia et Rauw Alejandro montrent leur amour sur TikTok

Récemment les deux célébrités de musique ont réussi à surprendre leurs millions d’admirateurs au-delà de leur pouvoir, puisqu’avec une vidéo partagée dans la célèbre application de TIC Tac ils ont vu leur belle romance.

La Rosalía est l’une des chanteuses hispanophones les plus importantes au monde en ce moment, et il est normal que cela suscite autant d’intrigues de vouloir en savoir plus sur sa vie personnelle, en particulier dans le domaine de l’amour, car il y a eu rumeurs en tous genres gravitant autour de l’auteur-compositeur-interprète, mais a finalement décidé de parler d’un des sujets les plus récents, sa relation avec l’artiste urbaine Rauw Alejandro.

L’Espagnole a montré son amour pour la chanteuse à travers une vidéo téléchargée sur son compte Tik Tok, où la bonne relation qu’ils entretiennent a également été confirmée, malgré cela et qu’ils sont considérés comme amusants et aimants tout en exécutant la tendance dans les bras sont formés en un cœur, on ne sait toujours pas depuis combien de temps ils sont dans une relation formelle.

Pendant un moment, ils voyaient les interactions qu’ils avaient sur les réseaux sociaux, alors qu’ils se commentaient avec affection et tendresse, bien sûr les réseaux sociaux n’ont pas attendu et ils ont commencé à demander constamment une réponse sur les comptes personnels des artistes pour quoi semblait être l’une des plus belles relations, à la fois physiquement et émotionnellement, dans le monde de la musique pop latine.

Le dernier événement auquel Rosalía a assisté était le Tapis du Met Gala 2021, où elle s’est fait remarquer en portant un look inspiré de Lola Flores, combinant une énorme cape, avec des bottes hautes et un haut de style cow-boy, le tout dans une belle couleur rose.

Cependant, la Catalane a été vue seule dans l’événement le plus important de la mode actuelle, tant de personnes ont commencé à affirmer que sa relation avec la chanteuse était une imposture.

Individuellement, ils sont généralement très actifs sur les réseaux sociaux et c’est pourquoi la vidéo téléchargée sur le compte de La Rosalía a suscité tant d’intérêt chez les adeptes et les médias de divertissement, car c’est la première image qu’ils partagent ensemble et en cela on les voit danser un jolie chanson avec des rebondissements dans laquelle on peut voir dans leurs looks à quel point ils sont amoureux l’un de l’autre.

Après cette vidéo, c’est que la romance entre Rosalía et Rauw était un sujet tendance sur les réseaux sociaux, ceci parce que leurs fans ont commencé à créer et à commenter toutes sortes de théories qui démontreraient à quel point leur romance apparente inattendue les avertirait pendant des semaines avant la danse qu’ils eu ensemble.

Ce n’est évidemment pas prouvé mais voir comment les fans les plus purs et durs croient que cela s’est produit, alimente beaucoup les fans des chanteurs.