Rosalía et Rauw Alejandro s’amusent sur les plages mexicaines et célèbrent le Jour des Morts – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Rosalía et Rauw Alejandro s’amusent sur les plages mexicaines et célèbrent le Jour des Morts. Les deux artistes ont partagé des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.

Via Instagram, Rosalia et Rauw Alejandro ont partagé avec leurs followers les meilleurs moments de leur voyage au Mexique.

En plus de profiter des belles plages de notre pays, ils ont eu l’occasion de célébrer l’une de nos traditions les plus importantes : le Jour des Morts.

Les vacances « mexicaines » de Rosalia et Rauw Alejandro

Il n’y a pas si longtemps, Rosalía et Rauw Alejandro ont rendu leur histoire d’amour publique sur les réseaux sociaux. Les fans n’ont pas hésité une seconde à les féliciter et à leur souhaiter une belle parade nuptiale.

Depuis, le couple aime partager ses moments dans de petites vidéos ou photographies et, il y a quelques heures, tous deux ont posté qu’ils étaient sur des plages mexicaines.

Source : SDP