Rosalía partage sa grande beauté et ses Hot Cakes dimanche | INSTAGRAM

Il y a quelques jours, nous avons pu voir comment la célèbre chanteuse espagnole Rosalía était au Mexique avec son partenaire profitant des richesses naturelles du pays. Maillot de bain de son amie Kylie Jenner.

Ce dimanche le talentueux artiste était chargé de partager avec ses disciples de Instagram une paire de Photographies dans lequel nous avons pu apprécier qu’il profitait de son dimanche en mangeant de délicieux petits pains.

Il portait également un joli chapeau noir avec lequel son Beauté incroyable et bien sûr ce joli visage qu’elle a, avec des expressions très innocentes et bien sûr cette personnalité qui la caractérise.

Le morceau de divertissement a obtenu plus d’un million de 400 000 likes en quelques heures, même si elle ne porte pas de maillot de bain ou n’a pas l’air coquette, il n’a fallu que son joli minois et son incroyable présence pour attirer ses fans et zoomer interagira avec le publication.

Il ne fait aucun doute que Rosalía est une incroyable star du monde du divertissement et a conquis son public en étant elle-même, quelque chose qui doit être reconnu en elle.



Rosalía partage sa détente du dimanche et ses Hot Cakes.

Il ne faut pas oublier qu’il attirait beaucoup d’attention lors de ses vacances au Mexique il y a quelques jours à peine et dans les commentaires ses admirateurs de ce pays le félicitaient d’avoir visité leurs terres et bien sûr lui demandaient également la destination où ils pouvaient être trouvés. lors d’une de ses promenades.

La chanteuse compte plus de 17,5 millions de followers sur ses réseaux sociaux et a même partagé quelques images avec tous où l’on pouvait voir qu’elle chantait un mariachi ensemble et mangeait dans un restaurant typique de la région.

Dans Show News, nous continuerons à profiter de tout ce que Rosalía nous présente avec les photos séduisantes et bien sûr aussi des contenus amusants comme celui que nous avons vu aujourd’hui ou peut-être aussi certaines de ses nouvelles, telles que ses sorties musicales, ses vidéos et bien plus encore.