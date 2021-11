Rosalía possède un grand corps en compagnie de Rauw Alejadro

Rosalía et Rauw Alejadro se rendent au Mexique et montrent leur amour | Instagram

Le célèbre chanteur Rosalía a voyagé à Mexique récemment, quelque chose qui a sans aucun doute surpris beaucoup et a également l’air mieux que jamais, car elle a montré sa silhouette énorme tout en portant un maillot de bain avec lequel la température a augmenté.

Rosalía est devenue une tendance au sein des réseaux sociaux en partageant une série de photographies sur son compte Instagram officiel.

En eux, il revendique la silhouette spectaculaire qu’il a à 28 ans à travers un maillot de bain orange séduisant.

Cependant, le détail qui a attiré l’attention est que le chanteur Espagnol il était en vacances quelque part au Mexique, ce qui rendait fous ses admirateurs de ce pays.

Comme prévu, la série de photos partagées sur son compte Instagram officiel n’est pas passée inaperçue auprès de ses followers, puisqu’en quelques heures il a réussi à dépasser les 3,4 millions de likes.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES PHOTOGRAPHIES DE ROSALÍA AU MEXIQUE.

De plus, dans la section des commentaires, il est possible de lire les centaines de compliments qu’il a reçus pour avoir montré sa silhouette dans un maillot de bain séduisant.

D’autre part, en plus de montrer ses courbes d’impact devant l’objectif de la caméra, l’Espagnole vantait les moments amusants qu’elle a vécus aux côtés de Rauw Alejandro.

De même, la chanteuse a vanté à ses plus de 17,5 millions de followers la photographie prise à côté du mariachi et les paysages des lieux où elle a été hébergée.

Comme vous vous en souvenez peut-être, leur histoire d’amour a été officiellement confirmée lorsque le Portoricain a célébré l’anniversaire de la chanteuse en lui donnant un tendre baiser sur la joue.

Cependant, cela avait déjà été dit, car ils avaient été vus se tenir la main et avoir des interactions affectueuses sur les réseaux sociaux.

C’est ainsi qu’après avoir longtemps gardé leur idylle secrète, le couple n’a plus de problème à montrer son amour et pour preuve, une vidéo a été retrouvée il y a plusieurs semaines, dans laquelle on les voit tous les deux voyager en voiture et puis faites une salutation secrète.

Il convient de mentionner que Rauw Alejandro a étudié aux États-Unis grâce à une bourse pour jouer au football, car il voulait apparemment être footballeur.

Cependant, sa vie a changé lorsqu’il s’est aventuré dans la musique en 2014 et deux ans plus tard, il a sorti l’album ‘Punto de Equilibrio’, le premier de sa carrière artistique.