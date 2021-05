Rosalía présente une nouvelle collaboration avec le musicien expérimental Oneohtrix Point Never – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Rosalía a surpris ses fans en annonçant sur ses réseaux sociaux le lancement de la chanson qu’elle a réalisée en collaboration avec Oneohtrix Point Never, le pseudonyme de Daniel Lopatin.

Les deux artistes ont créé une version de Nothing’s Special, une nouvelle collaboration dans la veine de celle qu’il a déjà réalisée avec The Weeknd.

Lopatin est un musicien expérimental qui a également collaboré avec The Weeknd, FKA Twigs, Anohni, Ishmael Butler et Tim Hecker.

D’une voix nuancée de son technologique, l’artiste espagnole a fait connaître cette nouvelle version à travers ses réseaux sociaux, tandis que dans un texte elle révèle son admiration pour Lopatin qu’elle a rencontré à Noël 2018, moment où ils ont déjà commencé à chercher des liens avec sa musique.

“Aujourd’hui, je célèbre votre musique en chantant l’une de vos chansons parce que je vous ai toujours admirée, l’énergie de vos chansons, la bravoure et votre point de vue en musique”, a déclaré l’interprète espagnol.

«Vous êtes l’une des personnes les plus drôles et les plus brillantes que j’aie jamais rencontrées. J’ai hâte de continuer à faire plus de musique ensemble. Étreintes. Rous », a souligné Rosalía.

L’interprète de Dolerme a également collaboré avec J Balvin et El Guincho pour Con Altura; avec C. Tangana dans Before Death; aux côtés de Travis Scott pour TKN; avec Bad Bunny dans Last night’s night et avec Billie Eilish dans What you go to forget, dont ils ont été créés en janvier 2021.

La chanson des chanteurs faisait partie de la bande originale du deuxième épisode spécial de la série HBO, Euphoria. La vidéo a été réalisée par l’Australo-Américain Nabil Elderkin, qui a travaillé avec des artistes tels que John Legend, The Weeknd, Foals, Arctic Monkeys et Dua Lipa.