Rosamund Pike Stars dans la série “La roue du temps” d’Amazon ⋆ 10z viral

San Diego [email protected] est opérationnel, apportant toutes les annonces de nouvelles ringard que vous pouvez gérer. Lors du panel Amazon Prime, les fans ont eu un premier aperçu de la série à venir la plus attendue de la plate-forme de streaming : l’adaptation de la série fantastique épique de Robert Jordan La roue du temps. Le showrunner Rafe Judkins (Agents of SHIELD) a fait ses débuts sur l’affiche teaser de la série, qui met en vedette la star Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot).

Pike incarne Moiraine Damodred, une Aes Sedai de l’Ajah Bleue. Moiraine se rend au Champ d’Emond à la recherche du Dragon Reborn, le champion de la Lumière contre le Ténébreux. Moiraine est un canalisateur légendaire du Pouvoir Unique et un leader puissant et intelligent. La ligne de connexion de la série se lit comme suit : « Situé dans un monde épique et tentaculaire où la magie existe et où seules certaines femmes sont autorisées à y accéder, l’histoire suit Moiraine (Rosamund Pike), membre de l’organisation exclusivement féminine incroyablement puissante appelée Aes Sedai, alors qu’elle arrive dans la petite ville de Two Rivers. Là, elle se lance dans un voyage dangereux à travers le monde avec cinq jeunes hommes et femmes, dont l’un est prophétisé être le Dragon Reborn, qui sauvera ou détruira l’humanité.

Judkins a discuté du travail avec Pike, en disant: «La première fois que j’ai téléphoné à Rosamund, je pouvais simplement dire à la façon dont elle a parlé du personnage de Moiraine que lorsqu’elle a lu ce premier script, cela l’a frappée qu’elle comprenait cette femme, … Et quand je lui ai parlé, j’ai su qu’elle était la seule option pour ce personnage, parce qu’elle comprenait Moiraine un peu dans ses os, d’une manière vraiment fondamentale. C’est le fondement de toute cette série, et de toute cette série qui fonctionne, c’est que vous croyez les personnages qui sont là. Et Rosamund est la meilleure base que ce spectacle puisse espérer. »

La série met également en vedette Sophie Okonedo, Joshua Stradowski, Marcus Rutherford, Zoe Robins, Barney Harris, Madeleine Madden, Daniel Henney et Michael McElhatton.

La roue du temps est la dernière entrée d’Amazon pour combler le gouffre de la culture pop laissé par le mastodonte fantastique Game of Thrones. En plus de leur propre série très attendue Le Seigneur des Anneaux, Amazon sera également en concurrence avec Westeros lui-même, alors que HBO Max prépare ses propres retombées et préquelles de la franchise massive.

La série de haute fantaisie de Robert Jordan est un best-seller international qui s’étend sur 14 volumes, un roman prequel et deux livres d’accompagnement. Son premier livre, L’ Eyeil du monde, a été publié en 1990 avec un succès critique et commercial. Malheureusement, Robert Jordan est décédé en 2007 alors qu’il écrivait son douzième et dernier volume de la série. Au cours de sa longue maladie, Jordan a pris de nombreuses notes afin qu’un autre auteur puisse terminer le livre selon ses souhaits. Un autre auteur de fantasy, Brandon Sanderson, a repris la série, l’étendant à trois volumes finaux.

La roue du temps sera diffusée en novembre sur Amazon Prime.

(image : Amazon Prime)

