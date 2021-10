Rosanne Cash rejoint le septième bénéfice des amis de John Henry de Steve Earle

Rosanne Cash et Bruce Springsteen font partie des artistes qui rejoindront Steve EarleLe septième concert-bénéfice annuel des amis de John Henry à l’hôtel de ville de New York le 13 décembre. La prévente du forfait VIP pour le spectacle, organisé en association avec City Winery, commence aujourd’hui (27) à 15 h HNE pour les membres de City Winery et de l’hôtel de ville, et les billets seront en vente générale le 5 novembre.

Earle lui-même sera à la tête de l’événement avec son groupe les Dukes, et Cash et Springsteen rejoindront un projet de loi qui comprend également Willie Nile, les Mastersons et Matt Savage. Les bénéfices iront au École Keswell à New York, qui décrit sa mission comme « de veiller à ce que les enfants autistes vivent l’école comme étant joyeuse et enrichissante ».

Le propre fils d’Earle, John Henry, fréquente l’établissement, qui éduque les enfants autistes âgés de 3 à 21 ans. Vous pouvez faire un don ici à l’association à but non lucratif.

« Les concerts de John Henry’s Friends sont évidemment un travail d’amour pour moi-même ainsi qu’une expression de la générosité de tous les interprètes qui se sont adaptés et se sont présentés au fil des ans », a déclaré le héros d’Americana. « Je suis particulièrement reconnaissant envers les nouveaux amis de cette année, mon voisin Willie Nile, ma vieille amie Rosanne Cash et mon héros Bruce Springsteen. »

Steve Earle & The Dukes ont trois dates en direct aux États-Unis cette semaine (28-30 octobre) dans le cadre de l’édition 2021 de Le tour des lanternes, qui collecte des fonds pour la Commission des femmes pour les réfugiés. La tournée comprend également Emmylou Harris, Larry Campbell, Teresa Williams, Amy Helm, Gaby Moreno et Thao.

L’année dernière, le sixième concert bénéfice annuel des amis de John Henry était sa première édition virtuelle, dans laquelle Earle et son groupe ont été rejoints en ligne pour une collecte de fonds remplie de stars avec Harris, Savage, Warren Haynes, Lucinda Williams, Josh Ritter, Jason Isbell et Amanda Shires, Jackson Browne, Graham Nash, Shawn Colvin et les Mastersons.