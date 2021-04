Rosberg bat le Team X44 au premier tour de qualification de l’Extreme E

Rosberg X Racing a pris le dessus sur le Team X44 de Lewis Hamilton lors de la toute première manche de qualification de la série 100% électrique Extreme E.

Neuf voitures se sont rendues dans le désert saoudien pour le premier des deux tours de qualification où les hommes et les femmes de chaque alignement de pilotes ont établi un temps complet avec un changement de pilote pris en compte.

Le Champion du Monde des Rallyes FIA le plus décoré de tous les temps, Sebastian Loeb, a eu l’honneur de réaliser le premier tour chronométré en Extreme E et, aux côtés de Cristina Gutierrez – qui a une grande expérience du Rallye Dakar – a établi un temps d’ouverture compétitif de 10 : 48.067.

Mais cette course comprenait un mineur dans une zone en pente pour Loeb, ce qui a ouvert la porte à une autre équipe pour saisir la place P1 avant le deuxième tour de qualification plus tard samedi.

L’équipe du triple champion du monde de rallycross en titre, Johan Kristoffersson, et la pilote de rallye très expérimentée Molly Taylor, ont réussi à gagner 4,50 secondes sur le temps de l’équipe X44.

Trois fois vainqueur du Dakar, Carlos Sainz a sans doute réalisé le tour le plus engagé de la séance, mais lui et sa compatriote Laia Sanz ont dû se contenter de la troisième place et étaient 32,66 secondes de retard.

Timmy Hansen et Catie Munnings ont terminé une P4 très honorable, cette dernière ayant dû lutter contre une crevaison tout au long du circuit difficile.

Le Champion du Monde de Formule 1 2009, Jenson Button, avec son coéquipier Mikaela Ahlin Kottulinsky, a cimenté P5 avec un temps de 12: 22.436.

Leur arrivée P5 aurait été menacée par l’équipe Hispano Suiza Zite Energy, mais ils ont été frappés par une pénalité massive de 75 secondes pour excès de vitesse dans la zone de changement de conducteur.

Kyle Leduc et Sara Price ont terminé en bas des équipes capables de terminer un tour, mais une perte présumée de direction assistée a considérablement gêné l’équipe Segi TV Chip Ganassi Racing.

De gros crashs pour Claudia Hurgten et Stephane Sarrazin ont assuré que leurs équipes respectives ABT Cupra XE et Veloce Racing avaient des DNF à côté de leurs noms sur la feuille de temps, mais heureusement, les deux pilotes sont ok après leur départ.

Crash MASSIF pour Claudia Hurtgen Elle va bien! @Niobium_Nb ici avec le châssis solide! 🙏 @ abtmotorsport # ExtremeE #DesertXPrix pic.twitter.com/83ntVm6I7D – Extreme E (@ExtremeELive) 3 avril 2021

Emploi du temps

1. Rosberg Extreme Racing (Johan Kristoffesson / Molly Taylor) 10: 43,56

2. X44 (Sebastien Loeb / Christina Gutierrez) 10: 48.067

3. Acciona Sainz (Carlos Sainz / Laia Sanz) 11: 16.231

4. Andretti United Extreme E (Catie Munnings / Timmy Hansen) 11: 31,603

5. JBXE (Jenson Button / Mikaela Ahlin-Kottulinsky) 12: 22.426

6. Hispano Suiza Xite (Christine Giampoli Zonca / Oliver Bennett) 13: 09.038

7. Chip Ganassi Racing (Kyle LeDuc / Sara Price) 13: 33.674

8. ABT Cupra (Mattias Ekstrom / Claudia Huertgen) DNF

9. Veloce Racing Extreme E (Stephane Sarrazin / Jamie Chadwick) DNF

