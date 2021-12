Rosberg : Ben Sulayem a l’opportunité d’apporter des changements

Après les polémiques du GP d’Abou Dhabi 2021, et avec Mohammed Ben Sulayem comme nouveau président de la FIA, succédant à Jean Todt, Nico Rosberg pense que le nouvel élu émirati a l’opportunité d’apporter des changements en Formule 1.

Rosberg a déclaré à Sky Sports F1 qu’il pensait que le nouveau président de la FIA, Ben Sulayem, avait « une opportunité d’apporter des changements », au lendemain de l’une des saisons de F1 les plus excitantes dont le sport ait été témoin, comme une saison qui a eu ses controverses, avec la finale de la saison à Abou Dhabi est remarquable à cet égard.

« Le sport doit progresser », a déclaré Rosberg. « Cela commence même avec tous les dépassements, l’action roue contre roue. La FIA doit resserrer tout cela pour que nous n’ayons pas toutes ces discussions.

« Ce serait mieux pour le sport si c’était beaucoup plus facile à comprendre », a poursuivi le champion de F1 2016. « Aussi dans les courses de roue à roue ; qui a maintenant raison et tort, ce qui doit être fait. Une décision rapide est prise, et nous continuons.

« Il faut se débarrasser de toutes ces discussions, c’est important », a-t-il insisté.

Toto Wolff est optimiste

Dans le même contexte que la déclaration de Rosberg, l’ancien patron de l’équipe allemande chez Mercedes Toto Wolff, qui a précédemment déclaré que son équipe et leur pilote vedette Lewis Hamilton étaient « désillusionnés » sur la façon dont les choses se sont déroulées lors de la dernière course d’Abou Dhabi, se sent optimiste, selon à Sky Sports F1.

« Pourquoi je suis optimiste, c’est que la plupart des acteurs du sport partageront ma frustration face aux décisions qui ont été prises tout au long de l’année », a déclaré Wolff.

« Tous ceux qui sont coureurs, vous les gars, nous, savons ce qui s’est passé », a-t-il affirmé. « Alors quand même, j’ai confiance car nous tirerons tous sur la même corde dans le même sens.

« Les équipes et moi avons eu des retours des équipes et des pilotes », a révélé l’Autrichien.

« J’ai eu des assurances de [FIA secretary general of Motor Sport] Peter Bayer et Stefano [Domenicali, F1 president] que dans les semaines et les mois à venir, nous comblerons les écarts qui se sont creusés de plus en plus au cours des dernières années », a expliqué Wolff.

Avant d’être remplacé par Mohammed Ben Sulayem, l’ancien président de la FIA Jean Todt a lancé une analyse détaillée de ce qui s’est passé lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi, pour tirer des conclusions et tirer des leçons pour l’avenir.

Lorsque Mercedes a annoncé le retrait de son appel, elle a déclaré qu’elle surveillerait de près l’analyse de la FIA et qu’elle tiendrait la FIA « responsable » à cet égard.