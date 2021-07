Rosberg comprend les hésitations de Marko sur Pierre Gasly

in

Nico Rosberg comprend pourquoi Helmut Marko hésite à promouvoir Pierre Gasly, se demandant s’il peut supporter la pression de s’associer à Max Verstappen.

En 2019, Gasly s’est vu remettre un siège de course Red Bull, le Français a promu – selon Christian Horner – un an trop tôt, mais l’équipe n’avait pas vraiment le choix après la sortie de choc de Daniel Ricciardo.

12 courses plus tard et il était de retour avec Toro Rosso, abandonné de l’équipe senior après avoir échoué à atteindre le podium, quelque chose que Verstappen a réussi cinq fois dans leur temps ensemble, dont deux victoires en course.

Au lieu de cela, Red Bull a mis Alex Albon dans la voiture aux côtés du Néerlandais, bien qu’il n’ait pas non plus été en mesure d’égaler Verstappen et a été complètement exclu de la Formule 1 après la saison 2020 avec Sergio Perez à sa place.

Le pilote mexicain n’a qu’un contrat d’un an avec Red Bull, mais il est déjà question de le re-signer pour 2022 car il a décroché deux podiums, dont l’un était sa victoire au GP d’Azerbaïdjan, et occupe la troisième place du championnat des pilotes.

Gasly, cependant, n’a pas abandonné la possibilité d’un retour dans l’équipe senior.

Dire au monde qu’il “pourrait jouer au moins aussi bien que” Perez, il estime que dans le passé, les résultats de Red Bull tels que ce qu’il a réalisé cette saison ont été “toujours récompensés directement par un saut vers Red Bull – ou du moins assez rapidement ”.

Marko, cependant, semble déterminé à garder Gasly à AlphaTauri, un appel que Rosberg comprend.

Mettez la main sur la marchandise Pierre Gasly via la boutique officielle de la Formule 1

Motorsport-Total.com cite le spécialiste de Sky F1 : « Vous ne devez pas oublier que c’est mentalement une situation différente maintenant. Il n’a plus Max Verstappen à ses côtés dans la même voiture.

« Qui sait, c’était peut-être le problème qu’il ne pouvait pas gérer mentalement avec un coéquipier aussi fort.

« C’est le problème pour Red Bull, pourquoi ils n’ont probablement pas encore décidé de lui.

“Oui, il livre chez AlphaTauri mais ils ne savent pas s’il livrerait la même chose chez Red Bull.”

Après neuf courses, Gasly est 9e au championnat des pilotes avec 39 points, à un de Daniel Ricciardo de McLaren.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.