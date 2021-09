in

Ce n’est pas tous les jours que Mercedes se trompe, mais Nico Rosberg estime qu’ils l’ont fait au GP des Pays-Bas, attribuant en partie la défaite de Lewis Hamilton à un Pete Bonnington «dérouté».

Bien que Max Verstappen soit entré dans la course de Zandvoort avec un avantage de la pole position, Mercedes avait deux voitures en tête de la grille et pouvait jouer le jeu des chiffres contre le pilote Red Bull.

Hamilton et Mercedes ont tenté de mettre le jeu dimanche, le Britannique étant le premier du trio de tête à rentrer dans les stands.

La deuxième fois, c’était à nouveau Hamilton qui était à nouveau le premier à s’arrêter alors que Mercedes tentait à nouveau d’aller chercher le dégagement. Le moment de cet arrêt n’a pas fonctionné, Hamilton a rejoint le groupe entouré de circulation.

« Pourquoi me voudriez-vous me mettre dans ces gars-là, mec ? » a-t-il demandé à l’équipe à la radio.

Hamilton a terminé deuxième derrière Verstappen, perdant la tête du championnat des pilotes.

S’adressant à Sky F1 après la course, il a ajouté : « Je pense vraiment que ce n’était pas notre meilleure stratégie.

« Je pense juste que nous nous sommes arrêtés trop tôt dans cette deuxième partie, et c’était juste un moment où nous [went] dans la circulation, j’ai perdu une bonne seconde d’eux et j’ai eu besoin de temps pour combler cet écart avant de nous arrêter.

“Et puis je suis sorti derrière la circulation, donc je ne pouvais pas réellement mettre en œuvre, et je ne sais pas comment ils n’ont pas vu cela.”

L’ancien pilote Mercedes Rosberg a blâmé l’ingénieur de course Bonnington.

“Ce que j’ai également trouvé vraiment mauvais aujourd’hui, ce sont les commentaires de Bono à Lewis”, a-t-il déclaré à Sky F1, “si brouillés et pas clairs et devrait-il pousser maintenant ou non ou que fait-il?

“Cela m’a frustré en tant que pilote parce que je me dis ‘Allez, nous sommes là-bas, nous ne savons pas ce qui se passe. Donnez-nous des conseils clairs – poussez maintenant ou allez-y un peu doucement ».

“C’était en dessous de la moyenne de Bono aujourd’hui.”

Le champion du monde 2016, cependant, estime que même si Hamilton était resté plus longtemps, cela n’aurait pas changé le résultat.

« Non, ce ne serait pas le cas », a-t-il dit. « C’était la course de Max, mais cela aurait pu être un combat plus serré. La façon dont ils l’ont fait, il n’y avait tout simplement aucune chance. C’était un peu étrange à voir.

« De plus, Lewis, il était aussi très rapide. Ce qu’il disait n’était pas vraiment vrai, que Max était sur une autre planète.

«Ils ont eu quelques instants. Pas le niveau élevé habituel de stratégie que j’ai vu cette année, donc quelque chose s’est passé.

«Je pense qu’il va y avoir de grandes discussions. Lewis a même donné un coup bas en disant “Je ne sais pas à quoi ils pensaient”.