Rosberg : En termes de talent, Hamilton est probablement le GOAT

Peu de gens dans le monde de la Formule 1 sont plus qualifiés pour peser sur le grand débat GOAT du sport que Nico Rosberg, coéquipier de deux des plus grands, à savoir Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

Rosberg était là lorsque Mercedes a fait son retour en F1 en 2010 grâce au rachat de Brawn GP, ​​alias Honda, alias BAR, alias Tyrrell, et avec lui, pour un duo de pilotes entièrement allemand, était le grand Michael Schumacher faisant un retour pour diriger le Renaissance des flèches d’argent.

Les deux hommes sont restés coéquipiers jusqu’à ce que Niki Lauda convainc Hamilton de rejoindre l’équipe en 2013 aux côtés de Rosberg, Schumacher prenant sa retraite pour la dernière fois.

Les records montrent qu’au cours de leurs trois années ensemble, Rosberg a eu raison de Schumacher, qui n’était pas le pilote dominant de la grande ère Ferrari au tournant du siècle, mais a apporté un statut énorme à l’équipe lors de son propre retour.

Avec Hamilton, Rosberg ne l’a battu qu’une seule fois au cours d’une saison, en 2016, lorsqu’il a remporté la couronne après une course au titre dramatique et controversée, dont on se souviendra toujours comme une guerre civile entre les deux pilotes, se battant l’un contre l’autre loin devant. le champ.

Battre son copain devenu ennemi juré de ce titre était suffisant pour Rosberg qui avait atteint son objectif de remporter la couronne comme l’avait fait son père Keke Rosberg en 1982. Le lendemain, après une nuit étincelante sur le circuit de Yas Marina, Nico s’est éloigné de tout.

Aujourd’hui, en tant qu’expert, vlogger, enviro-entrepreneur, etc., Bild a demandé à Rosberg d’évaluer Lewis et Schumi, en commençant par ce dernier : « Michael était tellement complet en tant que pilote, il était couvert dans tous les domaines et était incroyablement en forme. Tout simplement génial.

« Il a motivé toute l’équipe et les a vraiment soutenus, connaissait tous les noms et invitait des gens chez lui pour des balades à vélo, etc. », se souvient Rosberg.

Quant à Hamilton, avec qui il a grandi et avec qui il était copain tout au long de la série junior avec laquelle ils ont couru ensemble, jusqu’à leurs débuts en F1. Jusqu’à ce qu’ils deviennent coéquipiers chez Mercedes et que tout s’envenime et le reste à ce jour, une demi-décennie plus tard.

Rosberg a poursuivi : « Lewis est tout simplement extrême par nature. En termes de talent, il est probablement le meilleur de tous les temps et il mise vraiment sur cela, cet instinct est phénoménal chez lui.

« Une grande différence entre les deux est le travail acharné. Lewis déteste les tests et n’aime pas tester les programmes alors que Michael testerait tous les jours s’il le pouvait, même s’il a été sept fois champion du monde de F1, car il savait que vous pouvez encore apprendre un peu là-bas.

« Il était tout au sujet du travail acharné, de la passion… Il y a certainement une grande différence. »

De plus, les principaux facteurs de leur arsenal respectif étaient la maîtrise des jeux d’esprit, le côté psychologique des «guerres de coéquipiers» que Schumi et Lewis maîtrisaient de différentes manières.

Rosberg se souvient d’un incident avec Schumacher : « A Monaco, il n’y avait qu’un seul WC dans le garage. Et Michael rentre dix minutes à l’avance, s’enferme en sachant que nous, les pilotes, devons à nouveau aller aux toilettes avant les qualifications. Il a ensuite verrouillé la porte, je frappe dehors, personne ne répond, paniqué j’ai finalement dû le faire quelque part dans le coin.

Quant aux astuces de Hamilton, Rosberg a raconté : « En qualifications, j’ai déjà eu la pole et il y avait un drapeau jaune sur mes genoux. Alors il se précipite immédiatement vers les commissaires après les qualifications, même si je suis son coéquipier, mais ne dit pas, hé, il faut revoir Nico, car il a conduit la chose sous jaune. Non.

« Au lieu de cela, il dit : je ne suis ici que pour préciser si je peux faire la même chose lors des qualifications la prochaine fois et, bien sûr, ils m’ont rapidement appelé. J’ai dû aller voir les stewards juste parce qu’il posait la question d’une manière intelligente.

« Ce qu’il fait très bien, c’est tout le truc politique, avec les médias. Il est très, très intelligent. Et aussi sur la bonne voie, quand tu vas dans les zones grises avec lui, ce n’est en quelque sorte jamais vraiment de sa faute. C’est toujours la faute de l’adversaire », dit Rosberg.

Quant à son coéquipier préféré des deux, Nico a répondu : « Ni l’un ni l’autre !

Le champion du monde de F1 2016 a ensuite rappelé : « C’était difficile avec Michael car je n’avais pas gagné de course du tout. Quand Michael entre dans la pièce, c’est comme si un dieu entrait. Lors des premières réunions stratégiques, sa stratégie était discutée avec moi et ma stratégie était également discutée avec lui, même si j’étais assise à côté de lui. Avec Lewis, ce n’était qu’un combat, un combat à tous les niveaux et tout le temps.

Hamilton (actif) et Schumacher (retraité) sont à égalité sur sept titres de F1 chacun, cependant, il serait difficile de parier contre le Britannique en remportant un huitième.

Interrogé sur la perspective, Rosberg a déclaré: « Oh, je ne suis pas si émotionnellement connecté que je dis, hé, Michael méritait en fait de détenir le record. Lewis le mérite aussi, et s’il y parvient, tant mieux.

« Je vois de plus en plus à quel point il est vraiment rapide et je peux être d’autant plus fier de l’avoir battu à l’époque avec la même voiture », a ajouté Rosberg.