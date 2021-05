Rosberg: Max réalisant à quel point Lewis est vraiment bon

Nico Rosberg a été laissé jaillir après la victoire magistrale de Lewis Hamilton au Grand Prix du Portugal dimanche, un réveil pour Max Verstappen et Red Bull.

Ajoutant de la valeur et une bonne énergie à la superbe équipe de commentateurs Sky F1 à Portimao ce week-end, Rosberg s’est enthousiasmé après la course: «Quelle course phénoménale de Lewis!

«Je suis un peu amusé parce que Max Verstappen commence à comprendre de mieux en mieux à quel point Lewis Hamilton est vraiment bon. Il doit tout faire parfaitement pour le battre au championnat et pour le moment c’est deux contre un pour Lewis.

«Le combat est complet, sur et en dehors de la piste. Sur la piste, nous obtenons exactement ce que les fans attendaient avec impatience: un duel passionnant de roue à roue. Par exemple, Verstappen a poussé Hamilton sans relâche à Imola, et Lewis ne l’oubliera pas pendant toute la saison! avertit Rosberg.

«Il faut aussi penser à long terme et récolter régulièrement un grand nombre de points. Nous voyons également Lewis essayer constamment de pousser Max dans le rôle préféré pour créer cette pression exacte en disant que Red Bull Racing a la meilleure voiture. Verstappen, en revanche, fait exactement la même chose », a expliqué le champion du monde de Formule 1 2016.

La bataille Lewis contre Max se prépare depuis quelques années, mais sans Red Bull capable d’emmener Verstappen au combat avec une chance de gagner chaque week-end, c’est un scénario David contre Goliath.

Sur la base de ce qui a été vu à Portimao, Mercedes semble avoir comblé le moindre écart que Red Bull avait sur eux lors des deux premières courses.

Il n’y avait rien pour les séparer pendant la majeure partie du week-end, même si en course, il est devenu clair que Mercedes avait l’avantage.

Rosberg pense que Red Bull collectivement, y compris Honda et AlphaTauri, ne sera pas trop content du week-end dans les collines de l’Algarve, «Red Bull aura voulu gagner ici parce qu’ils avaient la voiture la plus rapide.

«Le pilote a fait la différence. Max avait la voiture la plus rapide, que nous avons également vue samedi en qualifications. Max a juste fait plus d’erreurs. Vous ne pouvez pas vous le permettre si vous voulez être champion du monde contre Lewis.

«Tout doit être bien, sinon vous n’avez aucune chance. Ce sont de petites erreurs, mais elles s’additionnent. Max doit encore trouver quelque chose et éviter ces erreurs.

«Il y a tellement de pression et nous savons que Red Bull et Mercedes ne sont pas les meilleurs amis du monde. Cela commence avec les chefs d’équipe. Toto et Helmut ne s’aiment pas du tout. Et c’est la même chose avec les pilotes.

«Nous allons nous amuser beaucoup avec ça», a prédit Rosberg, qui avait le plan pour battre Hamilton pour le titre 2016 avant que l’Allemand ne se retire de la F1, quelques heures après sa plus grande réussite.