Rosberg : Max sous plus de pression que Lewis

Nico Rosberg mise sur l’expérience de Lewis Hamilton comme facteur décisif dans sa rivalité avec Max Verstappen pour le titre de champion du monde de Formule 1 2021.

Le pilote Red Bull devance l’homme Mercedes de 12 points avec cinq courses à disputer, la 17e manche se déroulant ce week-end au Mexique. Jusqu’à présent, la saison a été une sorte de montagnes russes en termes d’oscillations de performance, les deux pilotes étant en tête du classement lors de l’aventure du championnat.

Il y a dans tout cela une controverse sous la forme des deux accidents (Monza et Silverstone) et de plusieurs moments de roue à roue qui mettent les fans de F1 sur le fil. Par conséquent, les camps sont divisés à mesure que les choses deviennent très sérieuses. L’aiguille dans ce match est entre deux équipes plutôt que deux pilotes, au sein d’une même équipe, comme cela a été trop longtemps.

Il s’agit d’un véritable championnat et d’une rivalité unique, que Rosberg a enflammé lors d’une interview avec Sky F1 : « C’est plus excitant que jamais, c’est incroyable. Vous avez les deux meilleurs de leurs générations qui s’affrontent et Verstappen est vraiment dans une forme incroyable en ce moment.

« Mais d’une manière ou d’une autre, je pense simplement que Lewis, avec son expérience, va encore s’en sortir à la toute fin », ajoutant qu’il pensait que « Verstappen est sous plus de pression parce que c’est la première fois qu’il se trouve dans cette situation.

« Lewis a déjà fait cela auparavant, il a déjà remporté sept titres, il s’est battu pour le titre vers la fin de la saison neuf ou dix fois. Pour Max, c’est la première fois et c’est une situation tellement extrême.

« C’est votre rêve qui est en jeu, d’être champion du monde de Formule 1, vous ne savez pas vraiment si vous aurez un jour une autre chance, avec le changement de réglementation l’année prochaine, vous ne savez pas si le Red Bull sera toujours une voiture rapide.

« Donc, il y a beaucoup en jeu et la pression est vraiment sur Max pour faire face à cela, étant nouveau dans ce genre de situation. »

Mais en même temps, Verstappen a été puissant toute la saison, montrant une maturité qui dément son âge. Mais il n’a encore que 24 ans, Hamilton a plus de dix ans de plus.

Rosberg a déclaré à propos de Verstappen : « Jusqu’à présent, il s’en sort à merveille. On ne voit même pas qu’il est sous pression, c’est incroyable comment il gère ça. C’est pourquoi il est aussi si fort en ce moment. Voyons comment cela continue.