Rosberg : Nous pourrons avoir un sport neutre en carbone

Le champion à la retraite de Formule 1 Nico Rosberg affirme que le sport automobile a un rôle positif à jouer alors que le monde cherche à lutter contre le changement climatique et à devenir neutre en carbone.

L’homme de 36 ans, qui a passé une grande partie de sa carrière à faire le tour du monde pour des voitures de course alimentées par des carburants fossiles avant de démissionner en 2016 après avoir remporté son premier et unique titre, promeut désormais les technologies vertes et la durabilité en tant qu’éco-entrepreneur.

Investisseur dans le championnat électrique de Formule E et propriétaire de l’équipe de la série électrique tout-terrain Extreme E ainsi que fondateur du Greentech Festival, Rosberg sera à la conférence sur le changement climatique COP26 qui débutera à Glasgow la semaine prochaine.

« L’industrie de la mobilité est un émetteur extrêmement important en ce moment. C’est un gros problème et le sport automobile peut jouer un rôle, comme toujours, pour faire évoluer l’industrie dans la bonne direction », a déclaré l’Allemand à ..

« Si vous avez ce transfert de progrès de la course à la route qui est parfait, c’est là que le sport automobile doit être. »

Alors que la Formule E et l’Extrême E ont fait la promotion des voitures électriques, la F1 s’efforce de bannir les vieux stéréotypes énergivores et de répondre à sa pertinence dans un monde axé sur l’énergie propre.

Il vise à atteindre une empreinte carbone nette zéro d’ici 2030, avec des carburants 100% durables introduits bien avant et une interdiction des plastiques à usage unique.

Williams, une équipe pour laquelle Rosberg a déjà couru, a récemment annoncé qu’elle était devenue la première en F1 à signer le Cadre d’action des Nations Unies pour le sport pour le climat et s’est engagée à être positive pour le climat d’ici 2030.

Lorsqu’on lui a demandé comment cela correspondait à un calendrier mondial de F1 en expansion, avec un record de 23 courses l’année prochaine, Rosberg s’est tourné vers la technologie future : « Si nous voulons nous assurer que nous n’avons aucun impact négatif, alors nous devons vivre dans une grotte.

«Je suis donc d’avis que c’est bien d’aller là-bas et de continuer à faire ce que tant de gens dans le monde aiment regarder, mais assurez-vous que c’est utilisé pour le bien de tout le monde.

« En 2030, nous aurons peut-être des carburants synthétiques dans les avions que la F1 aidera à développer. Carburants synthétiques ou avions à hydrogène ou autre. Je pense qu’il va y avoir d’énormes progrès et j’espère que nous pourrons vraiment avoir un sport neutre en carbone.

L’équipe Rosberg X Racing mène l’Extreme E après la manche du week-end dernier en Sardaigne, qui s’est déroulée sur fond de paysages brûlés et de certains des pires incendies de forêt de l’île méditerranéenne.

La série SUV vise à mettre en évidence les effets du changement climatique et à promouvoir la durabilité en participant à des courses dans des endroits présentant déjà des signes de dommages et de stress, des glaciers du Groenland aux déserts d’Arabie saoudite.

Rosberg a déclaré que l’équipe et les sponsors avaient remis 39 000 € (45 228,30 $) pour aider les familles locales de Sardaigne qui avaient perdu leur maison et leurs moyens de subsistance à payer pour la nourriture, les médicaments et les fournitures essentielles.

« En dehors de cela, nous sensibilisons beaucoup à ce qui se passe dans le monde », a-t-il déclaré. « C’est progressivement faire connaître aux gens la menace à laquelle nous sommes confrontés.

«Les gens apprécient vraiment ce que nous essayons de faire et comprennent que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être respectueux de l’environnement dans nos efforts et laisser chaque endroit que nous visitons dans un meilleur état qu’à notre arrivée. C’est la mission », a ajouté Rosberg. (Reportage d’Alan Baldwin)