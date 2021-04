Rosberg: Pour moi Extreme E est le match parfait

Le champion du monde de Formule 1 2016 Nico Rosberg applique des années d’expérience en course automobile à un nouveau rôle de propriétaire d’équipe dans la série tout-terrain électrique Extreme E qui démarre dans le désert saoudien ce week-end.

Rosberg a déclaré aux journalistes lors du shakedown de vendredi à Al Ula qu’il craignait d’essayer de micro-gérer et que son approche serait plus Mercedes, l’équipe avec laquelle il a remporté son titre, que Williams à l’ancienne.

Il a rappelé comment lors des qualifications pour une course, le co-fondateur de Williams, Patrick Head, s’est approché de lui et a ouvert la visière de son casque.

« Nico, si vous continuez à conduire comme ça, vous allez nous mettre à la faillite », a déclaré Rosberg citant le célèbre Britannique brutal.

« Je ne prends donc pas de leçons à partir de là, mais quelqu’un comme Toto Wolff », a ajouté l’Allemand de 35 ans. «C’est juste cette empathie… l’autonomisation et la confiance.»

L’équipe Rosberg X Racing composée du triple champion du monde de rallycross de Suède Johan Kristoffersson et de la pilote de rallye australienne Molly Taylor est l’une des neuf participantes, chacune avec un homme et une femme.

Deux des autres équipes appartiennent à des champions de F1 – l’ancien coéquipier de Rosberg Lewis Hamilton avec X44 et JBXE de Jenson Button, ce dernier étant également au volant.

Rosberg a déclaré qu’il testerait le SUV ODYSSEY 21 à un moment donné, mais, ayant vu le parcours saoudien de 18 km avec sa chute impressionnante, il était heureux de ne pas conduire.

«Ce que j’aime tant, c’est la façon dont Johan et Molly travaillent aussi ensemble, si pleins de respect et de collaboration d’équipe», a-t-il ajouté.

«Mon coéquipier (en F1) était mon plus grand ennemi au monde alors cette collaboration d’équipe était comme le contraire, comment le ralentir? Voici comment nous aidons les uns les autres à devenir plus rapides et à apprendre les uns des autres et c’est tellement cool à voir. »

Le champion du monde des rallyes à neuf reprises, Sebastian Loeb, qui pilote pour l’équipe de Hamilton, a déclaré que sa voiture fonctionnait bien lors du shakedown.

«Aucun problème majeur. C’est assez dur. C’est très rapide », a déclaré le Français.

Extreme E vise à promouvoir la durabilité en participant à des courses dans des régions reculées du monde touchées par le changement climatique. Le fondateur Alejandro Agag l’a qualifié de «plus grande expérience jamais vue dans le sport automobile».

La série transporte des voitures et des équipements à bord de l’ancien navire postal britannique St Helena, qui sert également de laboratoire de recherche flottant pour une équipe d’experts scientifiques.

«Pour moi, c’est le match parfait, ma passion pour la course et ma passion pour la durabilité combinées dans ce seul projet», a commenté Rosberg.

«Ce que nous voulons faire, c’est sensibiliser aux problèmes auxquels la terre est confrontée et montrer que nous nous soucions d’eux. Nous restons donc sur le bateau et nous avons également parmi nous certains des plus grands scientifiques mondiaux.

«Nous organisons des panels et des discussions et apprenons vraiment quelque chose. C’est au cœur de ce championnat et c’est ce que j’aime vraiment beaucoup.

Samedi verra quatre séances de contre-la-montre qualificatives avant les demi-finales et la finale dimanche.

(Reportage par Alan Baldwin)

