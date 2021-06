Rosberg : Valtteri a fait un boulot pourri, Lewis un peu mou

in





Le champion du monde de Formule 1 à la retraite Nico Rosberg n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a critiqué l’ancien coéquipier de Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour leur défense “douce” contre Red Bull lors des dernières étapes du Grand Prix de France de dimanche.

Rosberg, au Castellet en tant qu’expert pour la télévision Sky Sports, a visé après que les deux aient été dépassés par le vainqueur de la course et leader du championnat Max Verstappen.

“Valtteri a fait un travail de foutaise, honnêtement, en défendant parce qu’il a bloqué complètement inutilement, il a freiné trop tard et est allé tout droit, donc Max a eu tellement de facilité à passer”, a déclaré Rosberg aux téléspectateurs.

“Peut-être qu’il aurait passé de toute façon mais au moins lui a coûté un peu plus de temps au tour. Ce n’était pas une très bonne façon de défendre et cela aurait pu être fait de manière beaucoup plus intelligente. »

Verstappen avait effectué un deuxième arrêt au stand et a dû dépasser Bottas, puis courir deuxième, afin de remonter et de dépasser le coéquipier du Finlandais, sept fois champion du monde, Lewis Hamilton pour la victoire.

Lorsque Verstappen a rattrapé Hamilton et fait un pas dans l’avant-dernier tour, le Britannique n’a pas non plus offert beaucoup de résistance sur des pneus usés à la limite.

« Ferme cette foutue porte, non ? » a déclaré le champion 2016 Rosberg de la réaction de Hamilton. “Habituellement, Lewis est le meilleur coureur en tête-à-tête et je suis surpris qu’il n’ait pas essayé. Essayez au moins, freinez tard et essayez de le garder à l’extérieur. Un peu mou de Lewis, en quelque sorte.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a cependant complimenté Hamilton : “Je dois dire que Lewis a été très juste avec la passe, il n’a pas défendu dur ou agressivement et c’était un mouvement très propre.”

Hamilton, qui a terminé deuxième sur une stratégie à un arrêt, a expliqué qu’il n’aurait pas pu faire grand-chose : “S’il ne m’avait pas dépassé là-bas, il m’aurait dépassé dans la ligne droite après, donc cela n’aurait fait aucune différence et je n’avais tout simplement pas de frontal, donc il m’aurait eu de toute façon.

« Il était inutile de défendre plus fort. Je pense que vous avez vu ce qui est arrivé à Valtteri – il a fini par continuer tout droit. Donc, il ne servait plus à rien de gâcher les pneus », a ajouté le Britannique. (Reportage d’Alan Baldwin)