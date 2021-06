Rosberg : Valtteri Bottas a fait un « boulot de foutaise » sur Verstappen

Un autre week-end de course s’est écoulé avec plus de critiques pour Valtteri Bottas sous pression, cette fois de la part de son prédécesseur Mercedes Nico Rosberg.

Toutes les discussions concernant Bottas avant le Grand Prix de France concernaient son futur Mercedes après 2021, George Russell attendant dans les coulisses pour le remplacer.

Et cette discussion devrait se poursuivre après la conclusion du Grand Prix de France où Bottas a ouvertement critiqué l’équipe Mercedes pour ne pas l’avoir mis sur une stratégie à deux arrêts.

Alors que le patron de Mercedes, Toto Wolff, a salué l’agression de Bottas, Rosberg a estimé que son ancienne équipe avait pris la bonne décision de garder Bottas sur un seul arrêt et que la principale déception était la tentative du Finlandais de retenir Verstappen dans sa poursuite de la victoire. .

“En tant que pilote, vous ne pouvez pas juger la situation là-bas, donc l’équipe doit évidemment prendre une décision [on strategy]”, a déclaré Rosberg sur Sky F1.

“C’était la bonne décision [on Bottas] parce qu’ils devaient le garder là-bas pour protéger la victoire – c’est juste que Valtteri a fait un travail de rebut, honnêtement, en défendant.

«Il a bloqué complètement inutilement, il a freiné beaucoup trop tard, est allé tout droit, donc Max a eu tellement de facilité à passer.

“Peut-être qu’il aurait passé de toute façon, mais [you should] au moins lui a coûté un peu plus de temps au tour. Ce n’était pas une très bonne façon de défendre, cela aurait pu être fait de manière beaucoup plus intelligente.

4ème place du #GP de France Pas du tout ce que je visais. Encore une fois dans une semaine ! Lisez à propos de la course : https://t.co/m1xa7h5MKa#VB77 #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/gFfNFkLijl – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 20 juin 2021

Le collègue de Rosberg, Paul di Resta, dont les commentaires sur l’échange de châssis entre le pilote Mercedes avaient déjà attiré l’attention de Lewis Hamilton, a défendu partiellement Bottas.

Il estimait que Bottas avait eu un week-end de course plus solide, mais a également déclaré qu’il pouvait se faciliter la vie s’il pouvait trouver en lui la capacité de se qualifier plus haut sur la grille.

Di Resta a déclaré: “La réalité est que vous ne pouvez pas vous plaindre de l’endroit où vous êtes si vous êtes coincé dans la circulation, le moyen le plus simple [for clean air] est de se qualifier en pole position et ensuite vous avez la course libre.

“Malheureusement, cela n’a pas tout à fait fonctionné pour [Bottas] mais je pense qu’il a eu un week-end très solide, en termes de vitesse.

« C’est juste s’il va être contrarié avant la semaine prochaine et simplement frustré d’avoir perdu à cause de ça.

« Il a prédit [a two-stop race], je l’ai entendu à la radio plus que quiconque.

“Il questionnait en fait l’équipe, mais l’équipe n’est jamais revenue avec des réponses pour lui.”

