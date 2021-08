Rosberg : « Wolff fait passer Red Bull pour les méchants »

Nico Rosberg pense que le patron de Mercedes, Toto Wolff, est en train de gagner la guerre contre son homologue de Red Bull, Christian Horner, faisant de son rival pour le titre « ressembler aux méchants ».

Ce n’était pas seulement Lewis Hamilton contre Max Verstappen et Mercedes contre Red Bull cette saison, mais Wolff contre Horner a également été une bataille clé dans la première moitié de la campagne au point où, à l’occasion, c’est devenu l’événement principal de Formule 1.

Le duo a échangé des coups verbaux tout au long de la saison et le dernier chapitre de leur dispute a eu lieu en Hongrie, Horner ayant rejeté les excuses de Wolff après avoir vu une autre voiture Mercedes – Valtteri Bottas au volant cette fois – ruiner les chances de succès de Red Bull au Hungaroring sur le tout premier tour.

Cependant, bien que Mercedes ait causé les dégâts, le champion du monde 2016 pense que son ancien patron fait toujours un excellent travail pour faire de Red Bull le méchant de cette fascinante histoire de titre.

“La gestion est cruciale et Toto la gère très bien”, a déclaré Rosberg à Sky F1.

“Il fait vraiment passer Red Bull pour de plus en plus les méchants maintenant avec [them] essayer de protester et toutes ces choses.

“Il est aussi super intelligent pour jouer au jeu médiatique et aussi en interne, vraiment exciter tout le monde pour essayer de les battre ensemble.”

En ce qui concerne le virage Red Bull, Rosberg pense qu’ils n’ont pas été aussi “intelligents” que Wolff et Mercedes, et pense qu’ils se sont par conséquent mis en retrait.

“Je dirais peut-être pas aussi intelligent et bon ces derniers jours”, a poursuivi Rosberg.

“Ce n’était pas idéal et a peut-être aussi poussé Max à avoir cette explosion [in the qualifying press conference] dans les médias. Donc Christian pas idéal, Max pas idéal et ça te met sur le dos.

“Ensuite, vous ne vous qualifiez pas très bien, la voiture de Max avait plus de rythme que cela, donc tout s’enchaîne et je dirais certainement qu’il avantage Hamilton et Mercedes en ce moment de manière significative.”

Rosberg pense également que Verstappen découvre ce que c’est vraiment maintenant d’être considéré comme un favori du titre plutôt que comme un simple champion du monde en devenir.

Il a ajouté : « Je ne sous-estimerais pas non plus à quel point il est difficile pour Max, pour la première fois de sa vie, d’être favori pour le Championnat du monde.

« La pression monte de façon exponentielle et c’est une chose difficile à gérer. Nous devons également nous rappeler qu’il est encore très jeune, même s’il a fait sept ans en F1, donc nous pourrions assister à des moments où cela le touche un peu.